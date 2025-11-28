Amaranto in trasferta a Gubbio. Venturato: “Non dobbiamo accontentarci”

Tre domande a mister Venturato in vista della trasferta degli amaranto in programma sabato 29 novembre alle 14,30 a Gubbio

Mister, come hanno affrontato i ragazzi questa settimana “corta” di allenamento?

“I ragazzi arrivano alla sfida di domani con la concentrazione che questo momento richiede, c’è stata una buona risposta, sicuramente le vittorie aiutano a creare atmosfera e ambiente. Dobbiamo essere molto bravi a non accontentarci di questo ma porsi come obbiettivo la prossima partita che è molto delicata, contro una squadra tra quelle che hanno dimostrato qualcosa di più in questo campionato.

Cosa ne pensa dell’assenza dei tifosi in trasferta?

“Sinceramente mi dispiace molto dell’assenza dei tifosi, credo che il calcio sia più bello quando c’è anche l’atmosfera esterna, i tifosi allo stadio che tifano la propria squadra e la seguono anche fuori casa… È qualcosa che dispiace molto questa situazione e spero che si possa sbloccare e che ci possa mettere nelle condizioni di poter andare tutti allo stadio a tifare per la propria squadra”.

Un commento sull’esclusione del Rimini dal campionato?

“Sono quelle cose che dispiacciono sempre tanto, quando succedono queste cose coinvolgono tante persone che in questo momento si trovano a non giocare più, a non avere più una squadra, un lavoro, è sicuramente una cosa su cui porre delle grandi riflessioni”.

