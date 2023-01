Amaranto scatenati sul mercato: ecco il bomber dalla serie C

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Stefano Longo, classe 2002, nella prima parte di questa stagione in serie C (girone A) con il Lecco. Longo, cresciuto nel settore giovanile del Monza, nella scorsa stagione è stato protagonista in serie D (girone B) con la maglia dell’Arconatese, con la quale ha messo a segno 11 gol in 33 partite di campionato all’età di 20 anni.

