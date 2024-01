Amatori di Basket Uisp, la Nuova Vigoni continua la sua marcia: 29 vittorie di fila

Continua la sua marcia la Nuova Vigoni Livorno nel campionato Amatori di Basket UISP Interprovinciale Pisa Lucca Livorno, ma mai come questa volta i Castori sono andati vicini a perdere l'imbattibilità

Continua la sua marcia la Nuova Vigoni Livorno nel campionato Amatori di Basket UISP Interprovinciale Pisa Lucca Livorno, ma mai come questa volta i Castori sono andati vicini a perdere quella imbattibilità che a livello interprovinciale dura ormai da ben 29 partite; infatti hanno avuto bisogno di un tempo supplementare per espugnare il campo della rivelazione del campionato Viareggio Dolphins, che li seguivano al secondo posto, in una gara non bella ma intensa e combattuta dove le due squadre si sono affrontate senza esclusione di colpe. Alla fine dell’ over time il tabellone segnava 53 – 51 per i labronici che tiravano un sospiro di sollievo.

Dietro la Nuova Vigoni a quattro punti di distanza in classifica seguono i Seagulls che hanno fatto molta fatica per battere in un derby combattuto conclusosi anche qui dopo un supplementare l’Athletico MNT per 52 – 47 in una partita come si evince dal punteggio simile a quella tra Dolphins e Nuova Vigoni; ma se i gabbiani come detto stanno attaccati al secondo posto l’Athletico MNT ha dato segnali confortanti dopo alcune uscite sotto tono e, grazie anche ai rientri di alcuni assenti nelle prossime gare, potrà mettere il sigillo a una salvezza che era l’obiettivo stagionale (non ci scordiamo che la truppa di Todaro è una ripescata).

A proposito di salvezza si fa preoccupante la situazione del VideoEvents.it che cede a Casciana Terme in quello che era un vero e proprio scontro diretto per 54 – 49, dopo un buon inizio i canarini hanno avuto un blackout nel terzo e quarto quarto che poi si è rivelato determinante; unica consolazione aver mantenuto il saldo canestri nel doppio confronto; ora la lotta per non retrocedere coinvolge cinque squadre per evitare gli ultimi due posti: Athletico MNT a otto punti, Pisa Alive a sei punti e in fondo VideoEvents, Zavrano Pisa e Casciana Terme a quattro con Pisa Alive e VideoEvents che dovranno recuperare in quello che a questo punto è un vero e proprio spareggio lunedì 29 la loro gara rinviata la scorsa settimana e sarà solo uno dei numerosi scontri diretti fra queste squadre nelle sei giornate rimanenti.

Nel prossimo turno il VideoEvents lunedì alle 21,45 riceverà al PalaCecconi il forte Piero Can’t Team Pontedera mentre mercoledì la Nuova Vigoni sul parquet casalingo di via Pera aspetta lo Zavrano Pisa; chiuderanno gli incontri delle livornesi giovedì sera i Seagulls che si recheranno a Lucca per affrontare alle 21,30 le Banane e l’Athletico MNT che sul parquet casalingo della Gemini alle 21,45 cercherà di mettere un mattone importante per la salvezza contro Casciana Terme.

In A/2 nel girone comprendente le livornesi l’Accademia Navale ipoteca la Poule promozione e il primo posto battendo gli Steelworkers Piombino 90 – 54 vendicandosi ampiamente dello stop dell’ andata nella città dell’ acciaio, unico patito dai cadetti.

Dietro gli “accademici” c’è una lotta serrata per gli altri due posti che coinvolge di fatto quattro squadre; dato alcuni incontri da recuperare per capirci qualcosa bisogna rifarsi alle sconfitte: con tre sconfitte abbiamo Steelworkers Piombino e Libici Livorno (che dopo un supplementare hanno espugnato Volterra per 82 – 74) mentre con quattro sconfitte troviamo La Fortezza (che ha regolato Stagno, unica squadra ancora senza vittorie, per 62 – 39) e le Scimmie Livorno di Annarella che vincono a Montescudaio per 57 – 42, insomma una bella lotta che probabilmente si deciderà solo in fondo anche per i numerosi scontri diretti da giocare che saranno determinanti anche nella fase successiva dato che chi si qualifica si porta dietro i risultati conseguiti con le altre due qualificate affrontando solo le tre che vengono dall’altro girone, quello lucchese/pisano.

Il prossimo turno partirà martedì con i Libici che aspettano alle 21,45 in Via Cecconi Montescudaio mentre quasi in contemporanea (alle 22) in via Pera incroceranno le armi i cadetti dell’ Accademia e Scimmie, mercoledì Stagno alle 21 aspetta sul parquet casalingo di Fauglia i Granchi Basket Volterra, Venerdì invece la Fortezza si recherà al PalaPerticale di Piombino dove è attesa dai padroni di casa alle 21,30 per un’importante scontro diretto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©