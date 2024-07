“Amicidivalerio”, la Croazia vince (in rimonta) il secondo torneo di gabbione

La prima immagine è la foto dei vincitori della Croazia. Scorrendo la gallery (a cura di FOTO NOVI) tutte le squadre partecipanti al torneo

I ragazzi che hanno disputato la finalissima, nel gabbione degli ex Peiani, si sono presentati per l'occasione a bordo di una barca partita dal moletto di Ardenza con tanto di fumogeni che li ha accompagnati fino all'ingresso della "gabbia". Questi i nomi dei vincitori: Ettore Saccomanni, Davide Musmeci, Emiliano Potestá, Mattia Laverde, Leonardo Cammellini

Si è concluso la sera di domenica 30 giugno il secondo torneo di gabbione “Amicidivalerio” andato in scena nelle ultime due settimane disputato tra i Bagni Lido e il Bagno Onde del Tirreno con una splendida cornice di pubblico.

La squadra che ha vinto è stata la Croazia che ha battuto alla distanza un Belgio che aveva chiuso il primo tempo avanti di due reti. Terza l’Ucraina, quarta la Polonia.

Questi sono stati quindi gli eroi della serata anche se i veri eroi come ha recitato Manuela Magri presidente dell’associazione “AmicodiValerio Aps” della sezione di Livorno (che si occupa della ricerca e l’assistenza ai bambini con patologie oncologiche celebrali dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze), sono stati tutti gli 80 bambini scesi in campo per disputare un torneo all’insegna della solidarietà.

Ricordiamo che Amico di Valerio A.P.S., è un’associazione creata nel 2011 in memoria di Valerio Pisano, si prefigge di finanziare la ricerca scientifica contro i tumori cerebrali infantili attraverso la raccolta di fondi e donazioni.

Un ringraziamento speciale agli stabilimenti balneari Onde del Tirreno e ai Bagni Lido, che hanno ospitato il “Torneo amicodivalerio”, agli organizzatori Dario Giacomelli, Alessio Lombardi, Gabriele Adamo, Marco Parri, Valerio Casella Fabio Termine, Gabriele Vettori, Manuela Magri e Giusy Lo Giudice e agli sponsor dello stesso torneo: Biolabor, Medicina dello sport G.P. Ferretti, Tabaccheria Lombardi, Foto Novi, Bruver srl, Carrozzeria Vaccari, Livorno nonstop, Vittoria Assicurazioni, Coffee Square33, G/B Tattoo e Girotonic Livorno.

Non rimane che salutarci al prossimo anno per essere sempre di più.

