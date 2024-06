Amicodivalerio, via alla seconda edizione del torneo di gabbione

L’intero ricavato andrà devoluto all’associazione 'amicodiValerio aps', fondata e presieduta da Ida Buonavoglia, per la ricerca e l’assistenza ai bambini con patologie oncologiche celebrali dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il torneo è in programma nel gabbione dei bagni Onde del Tirreno (ex Pejani) e nel gabbione dei bagni Lido

Al via la seconda edizione del torneo di gabbione per Amicodivalerio che vedrà coinvolti i bambini nati nel 2013 e nel 2014 e che si svolgerà nelle giornate di sabato 22, domenica 23, venerdì 27 e finali domenica 30 giugno nel gabbione dei bagni Onde del Tirreno (ex Pejani) e nel gabbione dei bagni Lido all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà. L’intero ricavato andrà devoluto all’associazione ‘amicodiValerio aps’, fondata e presieduta da Ida Buonavoglia, per la ricerca e l’assistenza ai bambini con patologie oncologiche celebrali dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

“E’ bello pensare che i protagonisti di questo evento siano bambini proprio come lo sono i nostri intrepidi viaggiatori, i nostri piccoli eroi che ogni giorno lottano per la vita” racconta Manuela Magri, la presidente dell’associazione ‘amico di valerio’ sezione di Livorno.

Amico di Valerio A.P.S., è un’associazione creata nel 2011 in memoria di Valerio Pisano, si prefigge di finanziare la ricerca scientifica contro i tumori cerebrali infantili attraverso la raccolta di fondi e donazioni. Donare alla ricerca è come donare la vita ma soprattutto fa bene al cuore il motto dell’associazione.

Essere “AmicodiValerio” vuol dire anche essere partecipe di un percorso insieme alle famiglie, aiutarli a trovare la strada più semplice di quella che si trovano a percorrere improvvisamente quando viene comunicata una diagnosi così difficile e a rischio di vita.

In molti hanno contribuito alla realizzazione di questo bellissimo evento volto ad insegnare ai bambini la condivisione e la solidarietà.

Un ringraziamento speciale agli stabilimenti balneari Onde del Tirreno e ai bagni Lido, che ospiteranno il “torneo amicodivalerio”, a Biolabor, Medicina dello sport G.F.ferri 1984, alla tabaccheria Lombardi, a Foto Novi, a Bruver srl, alla Carrozzeria Vaccari, a Livorno no stop, alla Vittoria Assicurazioni, a Coffee Square33, a G/B Tattoo e Girotonic Livorno gli sponsor dell’evento, agli organizzatori dell’evento ( Dario Giacomelli, Andrea Lombardi, Marco Parri, Gabriele Adamo, Valerio, Casella, Alessandro Novi, Termine Fabio, Alessandro Aureli, Manuela Magri e Giusi Lo Giudice) che con impegno, dedizione e passione ne hanno reso possibile la realizzazione, gli organi di stampa che ci danno visibilità in ogni frangente con impegno e sensibilità.

Infine un immenso ringraziamento ai bambini e ai loro genitori e a tutti coloro che vorranno lasciare un contributo.

