Amos saluta la Libertas: “Non avrei immaginato di lasciarti sul più bello ma…”

Antonello “Amos” Ricci saluta la Libertas. Una delle colonne portanti di questa promozione in serie A2 lascia la maglia amaranto. E i saluti arrivano tramite social network. In uno struggente post il numero 12 della Akern ripercorre il bellissimo viaggio e saluta tutti i tifosi.

Ecco cosa ha scritto Ricci sulla sua pagina Instagram:

Guarda Livorno cosa abbiamo fatto insieme, guarda dove siamo orA

Ho aderito al progetto LL 4 anni fa con l’intenzione di riportare un popolo alla passione per la palla a spicchi e provare a vincere un campionato così ambizioso come quello della serie B

Per fare sì che ciò accadesse ho dato tutto me stesso giocando anche con una costola rotta e mezza stagione senza una caviglia

Nel mentre ho conosciuto persone fantastiche che mi hanno fatto sempre sentire a casa in ogni singolo momento della mia permanenza a Livorno e che voglio ringraziare

Ho vissuto gioie e dolori dentro lo spogliatoio e ringrazio ogni mio compagno di squadra per avermi sopportato

Abbiamo fatto 3 finali in 4 anni, abbiamo partecipato a 2 coppe Italia e abbiamo vinto il campionato e siamo andati in serie A

Ci siamo conquistati una docu-serie che andrà in onda sulle più importanti piattaforme streaming

Ma ora è il momento dei saluti… non avrei immaginato di lasciarti proprio sul più bello ma le scelte tecniche sono altre e a me resta solo che accettare la loro decisione, ringraziando per quanto mi è stato dato in questi anni.

Grazie Grazie Grazie

