Anche Bargnesi dice addio alla Libertas

Andrea Bargnesi con la coppa della promozione in mano dopo la vittoria a Roseto all'interno degli spogliatoi del PalaMaggetti. Accanto a lui Diego Terenzi (foto QuiLivorno.it)

La Libertas dopo aver salutato Francesco Fratto dice addio anche al play Andrea Bargnesi. Ecco il saluto che la società amaranto tributa ad uno dei protagonisti degli ultimi tre anni di storia libertassina

La Libertas dopo aver salutato Francesco Fratto dice addio anche al play Andrea Bargnesi.

Ecco il saluto che la società amaranto tributa ad uno dei protagonisti degli ultimi tre anni di storia libertassina.

“Tre anni di dedizione assoluta.

Di lavoro in palestra.

Di fosforo e zingarate in campo.

Di canestri impossibili segnati – non una, ma due, tre volte – dalla nostra metà campo.

Tra i ricordi più preziosi il geniale canestro segnato in gara 5 a Roseto.

Rimessa dal fondo: autoassist con il pallone che carambola su un avversario e ciuff.

Ragazzo esemplare tanto quanto il professionista, Andrea Bargnesi avrà sempre un posto privilegiato nel cuore di ogni libertassino.

Salutiamo il nostro numero 3 con tutti gli onori che merita.

Grazie Andrea e buon proseguimento di carriera!”

