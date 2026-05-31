Anche Livorno presente nella mostra sui grandi arbitri italiani

Anche la gloriosa sezione livornese inserita nell’esposizione di Bergamo dedicata ai protagonisti della storia dell’arbitraggio italiano. Presenti l’arbitro internazionale Maria Sole Ferrieri Caputi, l’ex arbitro internazionale Piero Ceccarini e l’ex assistente Giorgio Niccolai

di Giacomo Niccolini

L’arbitraggio livornese trova spazio nella storia. Alla mostra allestita a Bergamo e dedicata ai più importanti arbitri e assistenti arbitrali italiani di ogni epoca, inaugurata dall’ex arbitro internazionale Paolo Casarin, tra i protagonisti selezionati figurano anche tre esponenti della gloriosa sezione arbitri di Livorno, da sempre presente con i suoi associati nei campi nazionali e internazionali.

L’esposizione, ideata dall’appassionato e arbitro Daniele Tagliabue, raccoglie cimeli, maglie storiche, documenti e testimonianze che ripercorrono l’evoluzione dell’arbitraggio italiano, dalle celebri “giacchette nere” degli albori dell’arbitraggio fino ai giorni nostri. Tra le maglie esposte figurano anche quelle indossate dagli arbitri italiani nelle finali mondiali, oltre a una selezione dei direttori di gara e degli assistenti che hanno lasciato un segno nella storia dell’AIA.

Tre livornesi nella storia dell’arbitraggio – A rappresentare Livorno nella mostra sono tre nomi di assoluto prestigio: Piero Ceccarini, protagonista di tre finali europee nel corso della sua carriera internazionale, Maria Sole Ferrieri Caputi, simbolo della nuova generazione arbitrale italiana nonché prima donna ad arbitrare la serie A maschile, e Giorgio Niccolai, ex assistente arbitrale livornese che ha calcato per undici stagioni i campi della Serie A, inserito tra gli assistenti arbitrali più significativi del panorama nazionale.

Niccolai è stato contattato direttamente da Tagliabue, che gli ha chiesto una maglia indossata in occasione di una gara di serie A e altro materiale sulla sua carriera per completare il percorso espositivo della vasta mostra che ha riscosso un grande successo di pubblico. L’ex guardalinee amaranto ha accolto con piacere l’invito e ha successivamente visitato la mostra.

Una mostra tra sport, fair play e solidarietà – L’evento non si è limitato all’aspetto storico-sportivo. Durante i giorni della manifestazione sono stati organizzati incontri dedicati al fair play e al mondo arbitrale, con finalità benefiche. I proventi dell’iniziativa sono stati infatti destinati all’associazione “La Passione di Yara”, nata in ricordo di Yara Gambirasio. La mostra è stata ospitata in una galleria d’arte messa a disposizione dall’ex arbitro di Serie A Mario Mazzoleni, trasformandosi per alcuni giorni in un punto di incontro per appassionati, addetti ai lavori e protagonisti del calcio italiano.

“Non me l’aspettavo, è una grande soddisfazione” – Visibilmente emozionato, Niccolai ha commentato così il riconoscimento ricevuto: “È stato un onore essere inserito in mezzo a questi arbitri e assistenti che hanno fatto davvero la storia dell’AIA. Io ho avuto la fortuna e la capacità di arrivare in Serie A, ma ritrovarmi accanto a nomi come Collina, Rizzoli, Orsato, Agnolin, Casarin e a tanti assistenti che hanno diretto finali mondiali è una grande soddisfazione. Sinceramente non mi aspettavo di essere inserito in questa mostra dove ci sono coloro che davvero hanno fatto la storia dell’arbitraggio”.

Parole che raccontano tutta l’emozione di un protagonista che, pur con la consueta modestia, può vantare numeri e risultati di assoluto rilievo. Niccolai, infatti, ha collezionato 175 presenze in Serie A come assistente arbitrale, in un’epoca in cui gli ufficiali di gara alternavano ancora le designazioni tra Serie A e Serie B, rendendo più difficile accumulare presenze nella massima categoria.

Un riconoscimento alla carriera – L’inserimento nella mostra bergamasca rappresenta così un ulteriore attestato di stima per l’ex assistente livornese, il cui nome va ad affiancarsi a quello dei più grandi interpreti dell’arbitraggio italiano. Un riconoscimento che premia una carriera costruita sul campo e che contribuisce a portare ancora una volta Livorno tra le eccellenze del movimento arbitrale nazionale.

Il curriculum sportivo di Giorgio Niccolai -Dopo cinque anni come arbitro alla CAN C, con oltre 100 partite dirette, intraprende la carriera di assistente arbitrale che lo porterà ad entrare nell’élite dei “guardalinee” italiani di sempre, partecipando a finali nel Belpaese ed ottenendo una ventina di apparizioni a livello internazionale, tra cui diverse gare di Champions League. Il 21 settembre 2002 esordisce in Serie B e sette mesi più tardi festeggia all’Olimpico la prima apparizione in Serie A.

In carriera ha affiancato i direttori di gara in dieci derby stracittadini italiani oltre a numerose classiche del nostro Campionato. Nella stagione 2006-2007 gli viene conferito il premio Nazionale “Elvio Passeri” quale miglior assistente arbitrale della stagione pochi giorni dopo la finale di Coppa Italia.

Due stagioni più tardi, le sue prestazioni di rilievo vengono premiate con il premio Sportilia. L’8 agosto dello stesso anno è a Pechino per la finale della Supercoppa italiana. A febbraio 2012 vola in Arabia Saudita per presenziare alla finale della Coppa nazionale e nel medesimo anno è ai bordi dell’incontro conclusivo del torneo internazionale di Viareggio. A fine stagione riceve il premio Nazionale “Sezione di Cesena” come miglior assistente arbitrale. Grazie al suo eccellente rendimento, che lo vede ancora una volta in cima alla graduatoria degli assistenti di Serie A, malgrado abbia raggiunto i limiti di età gli viene concessa la deroga che gli permette di calcare i campi per un’ulteriore stagione sportiva.

Quando chiude con l’attività vanta ben 175 partite nella massima Serie in undici stagioni. L’anno seguente diventa componente del Settore Tecnico Arbitrale ed entra nel Progetto “UEFA Talent-Mentor”. Nel 2018 è nominato arbitro benemerito.

Dopo essere stato per quattro anni il responsabile del gruppo assistenti in CAN D e vice designatore, viene nominato nuovo componente della CAN C in qualità di vice designatore e responsabile del gruppo assistenti.

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