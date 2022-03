Ancora grandi successi per la Livorno Danza

Alla fiera di Carrara si sono svolti i campionati regionali Fids/Coni di danza sportiva dove hanno partecipato con successo i ballerini della società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi Asd.

Risultati hip hop singolo – Nella categoria 10-12 classe C conquista la medaglia d’oro Andrea Riola, argento per Petra Griggio, bronzo per Elisa Martini e quinto posto per Karen Strazzabosco. Nella categoria 13-14 classe C quinto posto per Marina Grieco seguita al sesto posto da Anna Gradassi. Nella Categoria Children classe A arriva la doppia medaglia d’oro per Emma Gallupi, Hip Hop e anche nello Street Dance Show. 13-14 B primo posto per Stella Rizzelli, al secondo Marta Florio e al terzo Nicole Boldrini. Tra i 15-16 primo posto per Giulia Ferretti, al secondo Giulia Olmi. Categoria Over 17 primo posto per Victoria D’Angelo. Negli Over 17 B primo posto per Greta Spagnoli, secondo posto a Dafne Chelli e bronzo per Viola Fiorentini.

Risultati Hip Hop Duo – Categoria 13-14 B primo posto per Florio M. E Rizzelli S.; 13-14 C al secondo posto Sofia Pierdomenico e Chiara Fraschi.

Categoria 15-16 B primo posto Coppedé Lucrezia e Alice Olmi. In vista dei campionati italiani che Si svolgeranno ad aprile i ragazzi della maestra Filippi intensificheranno gli allenamenti al Circolo Arci La Rosa dove ha sede la società.