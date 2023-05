“Andrea Luci – Oltre la Leggenda”, la biografia del capitano amaranto

Foto Novi/ US Livorno

Il libro è stato realizzata dalla casa editrice Sillabe in collaborazione con Opera Laboratori, a cura degli autori Fabio Discalzi, Fabrizio Pucci e Gianni Tacchi

Alla Goldonetta l’Us Livorno 1915 ha presentato la biografia del capitano amaranto “Andrea Luci – Oltre la Leggenda”, realizzata dalla casa editrice Sillabe in collaborazione con Opera Laboratori, a cura degli autori Fabio Discalzi, Fabrizio Pucci e Gianni Tacchi.

L’intero ricavato della vendita del libro verrà devoluto alla FOP Italia, l’associazione che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrodisplasia ossificante progressiva, malattia genetica rarissima che ha colpito uno dei tre figli di Luci

Il libro è in vendita all’Us Livorno Store di via Cogorano 6 e online su bit.ly/3nNCXxu

