Andrea Palumbo è campione d’Italia di dama giovanile

La scuola livornese di dama era presente anche con le sorelline Clara e Anna Damari che hanno dato del filo da torcere a tutti quanti nella categoria "Speranze", quella in cui il Campione uscente era proprio Andrea Palumbo

Il giovanissimo Andrea Palumbo (11 anni non ancora compiuti) si laurea Campione Italiano Giovanile di dama, nella categoria Minicadetti. Ha quindi bissato il successo dello corso anno, quando vinse il titolo nella categoria “Speranze”. Passato nella categoria superiore, che comprende le età da 11 a 13 anni e quindi anche superiori alla sua età, ha subito colpito, ancora una volta.

Una vittoria molto sudata in considerazione della maggiore esperienza maturata dai suoi giovani avversari, ma Andrea, con la sua determinazione e bravura, ha prevalso ancora una volta, per la gioia del suo insegnante Michele Borghetti e anche degli altri Istruttori che lo seguono al Circolo Carli di Salviano. Ci si aspettava una buona prestazione, ma era difficile pensare ad una vittoria, considerando appunto il suo esordio nella categoria. Ma Andrea ha dimostrato tutto il suo valore, la sua determinazione e il suo sapersi impegnare fino in fondo. Ha anche imparato che, quando si perde una partita, come può accadere ed è accaduto, non bisogna mai scoraggiarsi. Cosa che lui ha fatto benissimo riuscendo a rimediare ad una sconfitta subita verso la fine del torneo, con una vittoria al cardiopalma all’ultimo turno di gioco. Un arrivo allo sprint, degno del miglior Mennea! Bravissimo!

Clara si è piazzata addirittura con gli stessi punti del terzo classificato e Anna, la più piccola di tutti quanti i concorrenti, ha lottato con la forza di una leonessa riuscendo a piazzarsi addirittura a metà classifica, riuscendo anche a fermare, all’ultimo turno di gioco, il vincitore del torneo. Infine prestazione positiva, sicuramente migliorabile considerando il suo valore, anche da parte del bravissimo Samuele Peruzzi, nella categoria cadetti. Il successo di Andrea conferma il valore della scuola e del circolo di dama livornese che, lo ricordiamo, è l’unico dei 5 Continenti a vantare fra i suoi soci e frequentatori due Campioni del Mondo: Michele Borghetti e Matteo Bernini. Quest’ultimo, attualmente, in carica.

