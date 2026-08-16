Andy Diaz, Livorno vola con lui: oro europeo e 18,15 nel triplo

Il campione azzurro, livornese d'adozione e atleta dell'Atletica Unicusano Libertas Livorno, firma a Birmingham un'impresa straordinaria: titolo europeo, record italiano e 18,15 metri, a soli 14 centimetri dal primato del mondo. Diaz era stato anche uno dei testimonial della recente Notte Bianca dello Sport di Livorno

C’è anche un pezzo di Livorno sul tetto d’Europa. Andy Diaz ha riscritto la storia del salto triplo agli Europei di Birmingham, conquistando la medaglia d’oro con un incredibile 18,15 metri (+1.7). Una misura che vale il nuovo record italiano, migliorato di 28 centimetri rispetto al precedente 17,87 realizzato pochi giorni fa agli Assoluti di Firenze.

Un risultato che racconta anche il legame ormai profondo tra Diaz e la città. Livornese d’adozione e portacolori dell’Atletica Unicusano Libertas Livorno nonché in forze alla Guardia di Finanza, il triplista azzurro è stato anche testimonial della Notte Bianca dello Sport di Livorno, diventando uno dei volti dello sport cittadino e un riferimento per tanti giovani che si avvicinano all’atletica.

A Birmingham, Diaz ha trasformato la pedana in un trampolino verso la storia. Dopo un primo salto nullo, ma talmente lungo da far intuire subito le sue possibilità, al secondo tentativo è arrivato il capolavoro: 18,15 metri, oltre il muro dei 18 metri e a soli 14 centimetri dal record del mondo di Jonathan Edwards, 18,29 dal 1995.

Una misura che porta Diaz al quarto posto nella lista dei migliori triplisti di sempre. Il campione azzurro ha poi piazzato un altro salto di livello, il 17,78 (+2.4) al terzo turno, confermando una serata da fuoriclasse assoluto.

Alle sue spalle il portoghese Pedro Pichardo, campione del mondo in carica, fermato a 17,76, mentre l’Italia ha festeggiato una splendida doppietta sul podio grazie al bronzo di Andrea Dallavalle, terzo con 17,37.

Per Diaz è il secondo titolo europeo consecutivo dopo quello conquistato agli Europei indoor della passata stagione. Ma soprattutto è il salto che lo proietta in una dimensione ancora diversa: 18,15 metri, record italiano, oro europeo e un sogno mondiale ormai a un passo.

E a Livorno, dove il suo nome è ormai diventato familiare anche fuori dalla pista, la sua impresa si festeggia con un orgoglio particolare. Perché quando Andy Diaz salta, anche Livorno vola.

Le congratulazioni della Guardia di Finanza – Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, a nome di tutti i finanzieri, esprime le più vive congratulazioni al finanziere Andy Díaz Hernández per la straordinaria prestazione con la quale, ieri sera, a Birmingham, ha conquistato il titolo europeo nel salto triplo.

Con la misura di 18,15 metri, l’atleta delle Fiamme Gialle ha stabilito il nuovo record italiano all’aperto, portandosi a soli 14 centimetri dallo storico primato mondiale di Jonathan Edwards, 18,29 metri, tuttora imbattuto. La prestazione vale inoltre a Díaz il quarto posto nella graduatoria mondiale di sempre della specialità.

Un risultato di eccezionale valore, che il Comandante Generale ha inteso sottolineare esprimendo ad Andy Díaz Hernández il proprio apprezzamento per un’impresa che testimonia talento, determinazione e costante dedizione e che porta ancora una volta le Fiamme Gialle ai vertici dello sport internazionale.

«A nome di tutti i finanzieri – ha sottolineato il Generale De Gennaro – rivolgo ad Andy le più sentite congratulazioni per questo straordinario risultato. Il titolo europeo, accompagnato da una prestazione di tale valore, rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Guardia di Finanza e per le Fiamme Gialle. A lui il nostro più sincero plauso e l’augurio di poter raggiungere sempre nuovi, prestigiosi traguardi.»

Alla soddisfazione per l’oro di Díaz Hernández si aggiunge quella per il bronzo conquistato da Andrea Dallavalle, anch’egli atleta delle Fiamme Gialle, con la misura di 17,37 metri, a completamento di un doppio podio azzurro nella gara del triplo.

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