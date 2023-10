Anita alla finale del concorso europeo CND di danza

Anita in una foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Allieva della scuola di danza Eimos Centro Formazione Danza, Anita volerà in Spagna a Tarragona per partecipare alla finale del Concorso Europeo CND che si svolgerà dal 3 al 5 novembre

Anita Rose Colombi, 9 anni, al top della danza internazionale. Allieva della scuola Eimos Centro Formazione Danza, diretta dalle insegnanti Laura Balzano, Ilaria Magonzi, Barbara Romano e Stefania Valdiserri, Anita volerà in Spagna a Tarragona per partecipare alla finale del Concorso Europeo CND che si svolgerà dal 3 al 5 novembre. Ha avuto accesso alla finale del Concorso Europeo grazie al primo posto ottenuto lo scorso marzo al Teatro Goldoni, quando si è svolta la prima selezione del CND Italia, che le ha permesso di accedere al Concorso Nazionale il 14 maggio scorso a Lucca. Al Concorso Nazionale è stata premiata dalla giuria con un Primo Premio all’Unanimità con accesso diretto alla finale europea per rappresentare l’Italia.

