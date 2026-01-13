Anna Torre ed Aurelie Personi splendono al Circuto Europeo U17 di sciabola

Nei giorni 10 ed 11 gennaio si è svolta a Segovia la tappa Spagnola del Circuito Europeo U17 di Sciabola. Nella gara femminile svoltasi il 10 gennaio il Fides schiera 3 atlete: Aurelie Personi, Anna torre e Mia Cantini

Anna Torre conquista uno splendido Argento, partendo subito forte con 5 vittorie nel girone e poi avanzando come un treno assalto dopo assalto e accedendo al podio dopo aver battuto l’ungherese Bacskay. Qui Anna non si accontenta e in semifinale batte all’ultima stoccata la connazionale Diletta Fusetti. In finale tira contro la sorella, Vittoria Fusetti, e, dopo un gran bell’assalto, cede all’ultima stoccata la vittoria della gara guadagnandosi un bellissimo argento.

Aurelie Personi non è da meno, vince tutti gli assalti di girone e mette in atto una grandissima cavalcata, che assalto dopo assalto, la porta sul podio, dopo aver battuto l’ungherese Komjathy per 15-13. In semifinale viene fermata dalla più esperta atleta Fusetti, ma c’ò non macchia la sua grande prestazione che la porta al Bronzo in un circuito europeo a soli 14 anni.

Mia Cantini è artefice di un bel girone con 5 vittorie, ma sfortunatamente perde per accedere nelle prime 64 contro la Turca Topcu per 15-11.

Nella gara maschile del 10 Gennaio Matteo Casavecchia parte con un buon girone 4 vittorie e 2 sconfitte, ma viene fermato prematuramente dal Turco Berrak per accedere ai top 32.

L’11 gennaio sono andate in scena le competizioni a squadre, alle quali ha partecipato la nostra Anna Torre, convocata nella squadra Italia 1. Anna, assieme alle compagne Vittoria Fusetti, Diletta Fusetti e Matilde Reale, si impone ai primi turni su due rappresentative francesi e in semifinale sulla squadra della Gran Bretagna. La compagine italiana cade solo in finale, contro l’Ungheria, per 45-39, ottenendo così un secondo posto di prestigio. Si conclude un grande weekend internazionale per Anna, nel quale ha conquistato l’argento sia nella competizione individuale che in quella a squadre, affermandosi tra le migliori atlete della categoria under 17 a livello mondiale.

Il Circolo Scherma Fides rientra da Segovia con grande orgoglio per i risultati ottenuti e per aver portato i colori amaranto sul podio europeo, confermando l’eccellente lavoro svolto sul settore giovanile dallo staff tecnico di sciabola guidato dal maestro Nicola Zanotti.

