Arca SGR si aggiudica la 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2026

Foto gentlmente concesse dall'ufficio stampa della manifestazione a cura dello Studio Fabio Taccola

Primo sul traguardo di Punta Ala alle 12:44 di oggi, il Maxi di 100’ Arca SGR di Furio Benussi si è aggiudicato i Line Honours della 17ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata d’altura partita ieri alle 14 da Livorno con ben 191 barche sulla linea del vi

Primo sul traguardo di Punta Ala alle 12:44 di oggi, il Maxi di 100’ Arca SGR di Furio Benussi si è aggiudicato i Line Honours della 17ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata d’altura partita ieri alle 14 da Livorno con ben 191 barche sulla linea del via, alle prese con condizioni di vento molto leggero.

Vincitore del primo dei due Trofei Challenge in palio, Arca SGR ha chiuso in 23 ore e 4 minuti le circa 125 miglia della rotta – ridotta di 26 miglia rispetto al percorso originale a causa delle condizioni di vento leggero – conquistando quindi la quinta vittoria in tempo reale alla 151 Miglia, la terza consecutiva, un vero record per il team capitanato da Benussi, che a bordo poteva contare anche sul talento del fratello Gabriele al timone e sulle intuizioni tattiche della navigatrice Giulia Ascione.

Secondo sul traguardo, tagliato alle 14:40, il 78’ Nice di Marco Malgara/Ice Yachts, protagonista di una bellissima 151 Miglia, seguito dal TP52 americano Final Final di Jonathan Desmond, il Cookson 50 Varuna di Dario Levi, il Neo 570 Carbonita di Emmanouil Kondylis, il VOR60 Fincantieri e il 70’ Atalanta II di Carlo Puri Negri.

Il resto della flotta, al momento, è ancora in mare e arriverà nel corso della serata e della notte, fino a domani mattina. Una volta che tutte le barche saranno in porto al Marina di Punta Ala, verranno ufficializzati anche il vincitore del secondo Trofeo Challenge (categoria ORC Overall) e tutti gli altri vincitori di classe (qui per seguire la regata live: https://pro.yb.tl/151miglia2026).

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