Arezzo – Us Livorno 2-0. Amaranto ko nel derby

Al Comunale decidono i timbri di Ionita ad inizio ripresa e di Djamanca al tramonto della seconda frazione. Gara dominata dagli aretini che tornano in vetta al girone B, amaranto mai pervenuti dalle parti di Venturi e ormai fuori dalla lotta per un posto nei playoff

di Lorenzo Evola

L’impresa non riesce. Gli uomini di Venturato cadono in un derby mai messo in discussione dai ragazzi di Bucchi e dicono così definitivamente addio al sogno playoff. Al Comunale i padroni di casa colpiscono subito con Ionita e sfiorano più volte il 2-0 già durante la prima frazione. Raddoppio che giunge comunque al tramonto della ripresa con Djamanca che sfrutta l’assist di Ravasio e trafigge Seghetti con un destro imparabile. Labronici che concludono la contesa senza vere e proprie occasioni verso la porta difesa da Venturi. Prestazione piuttosto scialba, dunque, quella di Dionisi e compagni, chiamati adesso al turno di riposo prima dell’ultima uscita stagionale a Pontedera.

La cronaca

Il derby, come detto, si fa subito in salita per Dionisi e compagni. Già dopo due giri d’orologio è infatti Tavernelli a sollecitare l’intervento di un attento Seghetti sul primo palo. Il pericolo iniziale è, però, solo il preludio al vantaggio degli aretini. Al 5′ al termine di una serie di batti e ribatti in area la sfera carambola sui piedi di Ionita, l’ex Cagliari non ci pensa due volte e trafigge l’estremo difensore amaranto con un destro all’incrocio. Un gol chiaramente influente sull’umore dei ragazzi di mister Venturato, che rischiano poco più tardi su di un sinistro dalla distanza di Arena largo di poco. Per quasi la totalità della prima frazione sono i padroni di casa a condurre le trame, e, non a caso, le occasioni del raddoppio non tardano ad arrivare. Al 32’ è Cianci a flirtare con il 2-0 con un colpo di testa su assist di Arena che manca di poco il montante, tre minuti più tardi la sponda di Ionita non trova la deviazione sotto porta di Arena. Lo stesso Ionita va ad un passo dalla doppietta con un destro da fuori che costringe Seghetti a deviare in corner. Lato Livorno, un sinistro velenoso da fuori di Bonassi bloccato in due tempi da Venturi è l’unica mezza chance dell’intera prima frazione.

Nella ripresa la musica non cambia, l’Arezzo continua a fare la partita e approfitta di qualche spazio lasciato dagli amaranto per centrare il raddoppio. Tra il 48′ ed il 51′ Arena cestina due ghiotte chance prima colpendo male con il sinistro dopo l’ennesimo break di un devastante Tavernelli, poi spara in curva da buona posizione sugli sviluppi di una ripartenza. La barca labronica sbanda pericolosamente poco più tardi quando Mawuli colpisce il legno con un mancino violento sul primo palo. Venturato opta allora per qualche sostituzione ma ogni mossa si rivelerà vana. Perchè gli aretini proseguono il pressing e, dopo un’altra occasione gettata al vento dal subentrato Djamanca, siglano il meritato 2-0 proprio con Djamanca, freddo stavolta nel battere Seghetti con una rasoiata precisa all’angolino su assist di Ravasio. Gioco, partita, incontro per la truppa di Bucchi che sale di nuovo in vetta alla classifica. Per Dionisi e compagni invece, salvo novità legate al caso Ternana, la tentazione playoff svanisce una volta per tutte.

Le pagelle

Seghetti 6: Incolpevole sui gol subiti, fa buona guardia sulle conclusioni di Ionita e Djamanca.

Gentile 5: Tenta di limitare i danni ma lascia spesso e volentieri troppo spazio a Tavernelli sulla sua corsia di competenza. Nel secondo tempo gli spazi da coprire si dilatano e il numero 21 fa quello che vuole. In apnea insomma.

Noce 5: Duello tra pesi massimi con Cianci ma il più delle volte è il centravanti aretino ad avere la meglio. Sanda nel finale quando sbaglia i tempi di intervento su Ravasio che innescherà Djamanca per il 2-0

Camporese 5.5: Non irreprensibile al centro della retroguardia, con il passare dei minuti la squadra si sbilancia e vede arrivare gli uomini di Bucchi da tutte le parti.

Tosto 5: Si fa beffare in avvio da Arena poco prima dell’1-0 firmato Ionita. Ma in generale la prima frazione è all’insegna della sofferenza al cospetto dell’esterno di Bucchi che gli sfugge in continuazione. Nella ripresa le cose sembrano addirittura peggiorare e allora Venturato opta per il cambio (dal 52’ Falasco 5.5: Ha il suo bel d’affare con la verve di Djamanca che gli crea non pochi grattacapi)

Bonassi 5.5: Il suo sinistro da fuori è l’unica conclusione verso lo specchio della porta di Venturi, per il resto la sua prestazione risulta piuttosto incolore in mediana (dal 52’ Peralta 5.5: Nessuno squillo per il fantasista, non si nota granchè alle spalle del duo d’attacco)

Odjer 5.5: Preso in mezzo dai vari Iaccarino e Ionita, lascia troppo campo alle sue spalle, specie nella ripresa durante la quale non si contano i contropiedi concessi agli aretini (dal 82’ Hamlili sv).

Luperini 5: Passo indietro rispetto alla buona prova con il Gubbio. Quest’oggi, semplicemente, è costretto al piccolo trotto dall’inizio al momento della sostituzione (dal 52’ Biondi 5.5: Incide pochissimo nel secondo tempo)

Marchesi 5: Prima metà di gara davvero anonima e costellata di svariati errori in fase di possesso. Copione che si ripete anche nella ripresa, a tratti irritante.

Dionisi 5: Al rientro dalla squalifica, ci mette il solito impegno ma conclude, in sostanza, ben poco. Se non gira lui, tutta la squadra ne risente. Venturato lo toglie dalla contesa a mezz’ora dalla fine (dal 63’ Malagrida 5.5: Ingresso fumoso)

Di Carmine 5: Nel primo tempo controlla male un velo intelligente di Dionisi, resterà l’unico pallone giocabile fino al triplice fischio.

All. Venturato 5: Il gol subito in avvio complica un match già di per sé piuttosto in salita. Da lì in poi i suoi danno l’impressione di voler limitare il passivo più che proporsi dai venti metri in su.

Le formazioni ufficiali:

Arezzo (4-3-3): Venturi; De Col, Coppolaro, Chiosa, Righetti; Ionita, Iaccarino, Mawuli; Tavernelli, Cianci, Arena. All. Bucchi

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Gentile, Noce, Camporese, Tosto (dal 52′ Falasco); Luperini (dal 52′ Biondi), Odjer, Bonassi (dal 52′ Peralta); Marchesi; Dionisi (dal 63′ Malagrida) , Di Carmine. All. Venturato.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Comunale. Decidono i timbri di Ionita ad inizio ripresa e di Djamanca al tramonto della seconda frazione. Amaranto mai pervenuti dalle parti di Venturi 90' Saranno cinque i minuti di recupero 83' GOL DELL’AREZZO! Ravasio si invola sulla trequarti e tocca per Djamanca che batte Seghetti con un destro chirurgico all’angolino 78' Giallo per proteste a Falasco 77' Gentile viene steso da Chiosa, punizione interessante per gli amaranto 69' Djamanca si fa murare la conclusione da Seghetti in uscita, altra occasione sprecata dagli aretini 62' Dentro anche Malagrida per Dionisi 60' Giallo per Marchesi, in ritardo su Iennarino 53' MAWULI! Il numero 8 calcia al volo di sinistro, la palla si schianta contro il montante 53' Dentro Falasco, Biondi e Peralta per Tosto, Luperini e Bonassi 51' Altra chance gettata al vento da Arena che spara in curva con il sinistro da buona posizione 48' ARENA! Affondo di Tavernelli che serve l’altro esterno di Bucchi, sinistro che sfiora il palo a Seghetti battuto Comincia la ripresa al Comunale! Termina il primo tempo al Comunale. Ionita porta avanti gli aretini con un gol in avvio 45' Ultimi scampoli di primo tempo, ci saranno cinque minuti di recupero 43' Altro fallo di Tosto su Arena, fatica il difensore ex Empoli al cospetto dell’esterno di Bucchi 38' Destro violento di Ionita, si allunga Seghetti che devia in corner 35' Velo di Dionisi, Di Carmine non controlla e vanifica tutto 34' Sponda di Ionita per Arena che non riesce nella deviazione vincente da pochi passi 32' CIANCI! Colpo di testa fuori di poco su piazzato calciato da Arena 31' Fallo di Noce su Cianci, punizione per gli uomini di Bucchi 29' Check del Fvs per un possibile rigore per l’Arezzo, niente da segnalare per il direttore di gara che lascia correre 25' C0rner per i padroni di casa che insistono nel forcing 23' Iaccarino a terra, gioco fermo 21' Sono i padroni di casa a fare la partita, soffrono adesso i labronici 19' Sinistro da fuori di Bonassi, Venturi fa buona guardia e blocca in due tempi 18' Ammonito Camporese per un intervento duro a metà campo 9' Cianci tocca per Arena che calcia subito con il mancino, palla fuori di poco 7' Avvio subito in salita per la truppa di Venturato 5' GOL DELL’AREZZO! Batti e ribatti in area, la palla carambola sui piedi di Ionita che spara un missile imparabile per Seghetti. Aretini in vantaggio 2' Tavernelli ci prova subito, Seghetti ci mette una pezza e concede il corner Comincia il match al Comunale!

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