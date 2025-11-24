Arlecchino Sport, doppia impresa: Piacenza piegato nel finale, Reggiana travolta 6-2

I ragazzi di mister Matteo Salvini e Matteo Stella firmano una giornata perfetta: 1-0 nel match di apertura grazie a un guizzo allo scadere, poi spettacolo nella goleada contro la Reggiana. Cordano trascina tutti, mentre capitan Perrone chiama l’esultanza “alla Nicola”

di Giacomo Niccolini

Doppia gioia, doppia conferma. L’Arlecchino Sport Livorno torna dalla seconda giornata del campionato della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) con due vittorie importanti non solo per la classifica, ma soprattutto per spirito, identità e prestazioni.

Seguendo la voce di mister Matteo Salvini, si percepisce chiaramente quanto questa squadra sia cresciuta: consapevolezza, compattezza, capacità di soffrire e di colpire nei momenti decisivi. Una giornata che resterà nei ricordi di tutti.

Contro il Piacenza è battaglia: tre miracoli di Palumbo e il colpo vincente di Cordano – Il primo match è una vera e propria guerra sportiva. Il Piacenza si presenta con un’impostazione aggressiva: linea alta, fisicità, un solo difensore bloccato e ben cinque giocatori pronti ad occupare la metà campo avversaria. Una pressione continua che mette a dura prova la struttura dell’Arlecchino. “È stata una partita durissima, loro erano ovunque”, racconta Salvini. In un match così complicato, serve qualcuno che tenga in piedi la baracca: ci pensa Palumbo, protagonista di tre parate consecutive al limite dell’incredibile. Interventi che cambiano il destino della gara e che il mister definisce senza mezzi termini “tre miracoli”.

Poi, quando il cronometro sembra correre verso lo 0-0, ecco la fiammata. L’Arlecchino riparte veloce, la palla arriva a Cordano che da posizione defilata buca il portiere sul primo palo. È l’1-0 a un minuto dal termine, una liberazione e il sigillo su una prestazione di cuore. “Una vittoria di carattere – raccontano i due mister Salvini e Stella – nonostante alcune assenze. I ragazzi hanno messo l’anima” .

Con la Reggiana è spettacolo: 4-0 all’intervallo e 6-2 finale – La seconda partita della giornata vede l’Arlecchino affrontare la Reggiana, e l’inizio è da cinema. Dopo neanche sessanta secondi, ancora Cordano fulmina la difesa avversaria: accelerazione sulla sinistra e rasoterra sul secondo palo per l’1-0. La Reggiana accusa subito il colpo. L’Arlecchino invece si esalta, gioca sciolto, controlla il centrocampo e verticalizza con precisione. Il copione non cambia: Cordano trova il raddoppio, poi firma la tripletta personale portando il punteggio sul 3-0.

Il poker è opera di Antonino Rosella Musico, che sigla il 4-0 che chiude la prima frazione.

Nella ripresa, con la gara ormai in pieno controllo, mister Salvini dà spazio a tutta la rosa. Il ritmo si abbassa ma il dominio rimane: arrivano altre due reti amaranto e la partita si chiude sul 6-2 finale, con la Reggiana capace solo di rendere meno amaro il passivo.

Da segnalare l’esordio ufficiale di Leonardo Greco, nuovo acquisto: tanta corsa, grinta e un impatto molto positivo. Bene anche Cappelli, partito un po’ contratto in mattinata ma cresciuto con il passare dei minuti, e ottime risposte da Cantini, Bilanci e Fancelli.

E poi il cuore di Perrone, capitano che trascina tutti “nei momenti di difficoltà”, come ricorda il mister. A fine partita, il gruppo si stringe nell’esultanza voluta da Perrone, “alla Davide Nicola”: un girotondo simbolico che ormai è marchio di fabbrica.

Il roster dell’Arlecchino: Palumbo (GK), Bilanci, Cantini, Cappelli, Cordano, Fancelli, Greco, Merlino, Orsini, Perrone(C), Peruzzi, Rosella Musico. Lo staff: Salvini, Stella, Peruzzi, Bilanci, Lombardi (presidente), Giorgetti

Il pensiero per Brega, portiere simbolo della squadra – La giornata è dedicata anche a Brega, portiere ultra settantenne fermato da un brutto incidente nei giorni scorsi: è stato investito mentre era in bicicletta e l’automobilista non si è nemmeno fermato. Per fortuna niente di grave, ma tanta paura. “Una menzione speciale per lui – dice Salvini – tornerà in porta al più presto. È uno dei nostri simboli”.

Prossimo appuntamento – Sabato 29, a Sala Baganza, l’Arlecchino tornerà in campo per altre due sfide: contro Bologna e ancora contro la Reggiana. L’Arlecchino Sport Livorno c’è, corre, lotta e diverte. Quattro partite, quattro vittorie, tanti sorrisi: la strada è quella giusta

Qua sotto l’arrivo al campo dei ragazzi dell’Arlecchino in stile tipicamente labronico

Condividi:

Riproduzione riservata ©