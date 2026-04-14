Arlecchino Sport Livorno 2.0 da sogno: vinti i playoff, è finale nazionale

Due prestazioni di altissimo livello regalano il pass per Coverciano alla formazione paralimpica livornese, protagonista nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale FIGC. Tra rimonte subite, nervi saldi ai rigori e un gruppo sempre più solido, i ragazzi allenati da Matteo Salvini centrano un traguardo storico e confermano una continuità unica a livello italiano

di Giacomo Niccolini

Impresa centrata per l’Arlecchino Sport Livorno 2.0, che conquista l’accesso alle finali nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale FIGC dopo aver trionfato nei playoff interregionali. A raccontare il percorso è l’allenatore Matteo Salvini, che non usa mezzi termini: “Abbiamo fatto due partite veramente mostruose, sia per quantità che per qualità”. Il cammino si è aperto con la semifinale contro la Reggiana, affrontata da prima contro quarta classificata della regular season. Una gara senza storia, dominata in lungo e in largo e chiusa sul 2-0 grazie alla doppietta di Fabio Paternoster: un gol per tempo e qualificazione mai in discussione.

Molto più combattuta la finale contro il Modena, una sfida dalle mille emozioni. I livornesi conducono 2-0 fino a cinque minuti dalla fine, grazie alle reti di Peruzzi e Perrone, ma nel finale subiscono la rimonta avversaria fino al 2-2, con il gol del pareggio arrivato addirittura a 15 secondi dal fischio finale dei tempi regolamentari.

Ai calci di rigore, però, emerge il carattere della squadra: decisiva la prestazione del portiere Palumbo, capace di neutralizzare tre tentativi avversari e trascinare i suoi al successo per 5-4. Fondamentale anche il lavoro a centrocampo di Perrone e Cordano, autentici punti di riferimento nella manovra.

Un successo che vale il pass per le finali nazionali, in programma il 16 e 17 maggio a Coverciano, dove l’Arlecchino rappresenterà ancora una volta una delle realtà più solide del panorama italiano. Non a caso, come sottolineato dallo stesso tecnico, si tratta dell’unica squadra ad aver centrato per quattro volte su quattro l’accesso alla fase nazionale da quando esiste la competizione.

Non finisce qui: il gruppo livornese è stato anche invitato al prestigioso “Tardini Special”, torneo internazionale in programma il 6 giugno a Parma, con la partecipazione di club di rilievo come l’Ajax e squadre spagnole.

Un risultato costruito anche grazie al supporto di sponsor fondamentali per il progetto: 5Querce Sport Village di Dario Ghiselli, Centro Medico Salus Itinera con Luca Cecchetto, Ford Blue Bay con Daniele Magnelli e La Spiaggetta con Marco Lo Coco, realtà che hanno contribuito concretamente alla stagione della squadra, permettendo anche di garantire ai ragazzi il materiale tecnico e il supporto sanitario necessario.

Un ringraziamento speciale anche alle famiglie, allo staff e ai dirigenti, sempre presenti durante tutto il percorso.

E mentre la squadra si prepara ai prossimi impegni – tra cui anche la rappresentanza della Toscana nella Lega Unica Calcio a 8 OPES a Roma – resta un pizzico di rammarico: “Siamo molto apprezzati in tutta Italia, un po’ meno, purtroppo, nella nostra città”.

Ma i risultati parlano chiaro: Livorno, ancora una volta, è sul tetto del calcio paralimpico.

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