Arlecchino Sport Livorno 2.0, partenza col botto: due belle vittorie all’esordio

La formazione livornese inaugura la stagione con due prestazioni convincenti. Obiettivo playoff e nazionali, ma soprattutto far crescere il gruppo e avvicinare nuovi ragazzi al calcio

Due partite, due belle vittorie e una partenza che racconta molto più dei risultati. L’Arlecchino Sport Livorno 2.0 ha inaugurato nel migliore dei modi la nuova stagione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, tornando a confrontarsi con il campionato toscano, che quest’anno ha riallestito il secondo e il terzo livello.

La squadra livornese, impegnata nel calcio a 7, ha cominciato il proprio percorso sabato 21 novembre con due prestazioni convincenti contro Insuperabili Firenze e Pontedera. Due gare nelle quali il gruppo ha messo in campo cuore, grinta, tecnica e organizzazione tattica, dimostrando di essere già sulla buona strada.

Un avvio decisamente incoraggiante per una formazione che, anche in questa stagione, si presenta con qualche novità. Come spiegano la presidente Natascia Lombardi e il tecnico e allenatore Matteo Salvini, il gruppo ha vissuto alcuni cambiamenti, tra partenze e nuovi innesti, non soltanto sul terreno di gioco ma anche a livello dirigenziale. Sono arrivati giovani con entusiasmo e voglia di mettersi a disposizione, contribuendo a rendere ancora più dinamica la realtà livornese.

Nel secondo livello del campionato toscano, l’Arlecchino Sport Livorno 2.0 si confronta con Insuperabili, Pontedera e Fiorentina. La prossima giornata è in programma il 5 dicembre, con una nuova sfida contro gli Insuperabili e quella con la Fiorentina. Gli incontri si disputeranno a Pontedera, sede delle gare del campionato.

Gli obiettivi sportivi non mancano: proseguire il percorso in campionato, conquistare l’accesso ai playoff e provare a raggiungere le fasi nazionali. Ma, come sottolinea la società, il risultato non è l’unico metro di giudizio. La priorità resta quella di costruire un gruppo sempre più numeroso, coinvolgere nuovi ragazzi e offrire a tutti la possibilità di avvicinarsi al calcio, anche a chi non ha mai avuto occasione di toccare un pallone.

Gli allenamenti si svolgono alle Cinque Querce e le porte sono aperte a chiunque voglia conoscere la squadra, assistere a una seduta o provare a giocare. L’ambizione è riuscire a coinvolgere un numero sempre maggiore di atleti, così da poter allestire più formazioni e partecipare con una squadra al secondo livello e, magari, un’altra al terzo.

Accanto al calcio a 7, inoltre, l’Arlecchino Sport Livorno 2.0 sta lavorando a un nuovo progetto: una squadra di calcio integrato, che dovrebbe partecipare alla Lega unica di calcio a 8. L’iniziativa è attualmente in fase di preparazione e la speranza è quella di poter partire con il nuovo anno, dando continuità a un’esperienza già vissuta nella passata stagione con la partecipazione a un torneo tra due regioni.

Una realtà che continua dunque a crescere, con la consapevolezza che il calcio può essere uno strumento straordinario di inclusione, condivisione e crescita personale. Le belle vittorie fanno naturalmente piacere, ma la partita più importante resta quella di coinvolgere, divertirsi e stare insieme.

La rosa degli atleti: Merlino, Cappelli, Bilanci, Cantini, Cordano, Perrone (capitano), Orsini, Greco, Cataldi, Paternoster, Rosella Musico, Fancelli, Semboloni, Peruzzi.

Dirigenti e staff: Peruzzi, Bilanci, Stella, Salvini V., Salvini M., Avdiu.

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