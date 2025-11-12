Arlecchino Sport Livorno parte a razzo: due vittorie su due all’esordio

Due successi in Emilia per la formazione livornese, che supera Reggiana e Bologna all’esordio nel campionato interregionale DCPS FIGC. Prossimo appuntamento il 22 novembre a Noceto

di Giacomo Niccolini

Esordio da incorniciare per l’Arlecchino Sport Livorno, formazione di calcio a 7 paralimpico affiliata alla Figc che partecipa alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS).

Nella prima giornata del campionato interregionale Emilia Romagna – Toscana, disputata a Sala Baganza, i livornesi hanno conquistato due vittorie su due, superando data-end=”705″>Reggiana e Bologna.

Nel primo incontro, contro la Reggiana, l’Arlecchino si è imposto con un netto 3-0, al termine di una gara intensa e ricca di occasioni con un primo tempo equilibrato chiusosi sullo zero a zero per poi vedere un accelerata nella ripresa quando il team allenato da Matteo Salvini è entrato con un altro piglio e ha sbloccato subito il risultato per poi riuscire a raddoppiare nel giro di poco e a chiudere la pratica con un perentorio tris che non lascia repliche. Ad aprire le marcatura ci ha pensato Rosella Musico su azione tambureggiante, il raddoppio è a firma di Peruzzi su assist perfetto di Orsini e la chiusura è opera di Paternoster su azione individuale.

Più sofferta invece la seconda partita, vinta 1-0 contro il Bologna, squadra molto fisica e organizzata. Il gol decisivo porta la firma di Rosella Musico Antonino, gol arrivato nella seconda metà del secondo tempo, su assist di Paternoster.

Da segnalare anche la prova maiuscola di Marco Palumbo, portiere che – nonostante un dolore alla schiena – è rimasto in campo fino alla fine, firmando nel finale una parata determinante. Ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, meritando davvero una menzione d’onore.

Grande entusiasmo negli spogliatoi, dove il capitano Perrone ha voluto fare i complimenti a tutta la squadra per il doppio successo.

Il prossimo impegno è in programma venerdì 22 novembre a Noceto (Parma), nel campo che ospita le partite del Parma femminile, contro Piacenza e di nuovo Reggiana.

Un inizio perfetto per l’Arlecchino Sport Livorno, che conferma la forza del gruppo e l’entusiasmo di un progetto sportivo e inclusivo sempre più solido.

Questo il team sceso in campo a Sala Baganza: Palumbo(gk), Perrone (C), Cappelli, Paternoster, Peruzzi, Cantini, Rosella Musico, Merlino, Bilanci, Orsini, Fancelli. Staff tecnico: Salvini, Bilanci, Peruzzi, Stella.

Qua sotto l’esultanza dei ragazzi dell’Arlecchino al termine delle due gare

