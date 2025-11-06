Arriva “LeOrlando” la mascotte ufficiale dell’Asd Orlando Calcio
Il leone biancoazzurro LeOrlando debutta come nuova mascotte del club: simbolo di coraggio, passione e spirito di squadra
Direttamente dal cuore della savana… e dal centrocampo! L’ASD Orlando Calcio ha presentato la sua nuova mascotte ufficiale: LeOrlando, un leone dal cuore biancoazzurro pronto a ruggire per la squadra in ogni occasione.
Con la sua criniera fiera, la maglia a strisce biancoazzurre e un sorriso sempre acceso, LeOrlando sarà da oggi il simbolo dell’energia e della passione che animano il club livornese.
“ data-start=”606″ data-end=”713″>LeOrlando rappresenta i nostri valori più autentici: coraggio, spirito di squadra e amore per il calcio” spiegano dalla società, entusiasti di dare il benvenuto al nuovo compagno di squadra che accompagnerà atleti, grandi e piccoli, in campo e fuori.
La mascotte sarà presente durante le partite, gli allenamenti e gli eventi del club, pronto a trasmettere entusiasmo e a sostenere i colori biancoazzurri con la sua grinta contagiosa.
Un ruggito per la vittoria, un sorriso per ogni tifoso: LeOrlando è ufficialmente parte della famiglia Orlando Calcio.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.