Arriva “LeOrlando” la mascotte ufficiale dell’Asd Orlando Calcio

Il leone biancoazzurro LeOrlando debutta come nuova mascotte del club: simbolo di coraggio, passione e spirito di squadra

Direttamente dal cuore della savana… e dal centrocampo! L’ASD Orlando Calcio ha presentato la sua nuova mascotte ufficiale: LeOrlando, un leone dal cuore biancoazzurro pronto a ruggire per la squadra in ogni occasione.

Con la sua criniera fiera, la maglia a strisce biancoazzurre e un sorriso sempre acceso, LeOrlando sarà da oggi il simbolo dell’energia e della passione che animano il club livornese.

“ data-start=”606″ data-end=”713″>LeOrlando rappresenta i nostri valori più autentici: coraggio, spirito di squadra e amore per il calcio” spiegano dalla società, entusiasti di dare il benvenuto al nuovo compagno di squadra che accompagnerà atleti, grandi e piccoli, in campo e fuori.

La mascotte sarà presente durante le partite, gli allenamenti e gli eventi del club, pronto a trasmettere entusiasmo e a sostenere i colori biancoazzurri con la sua grinta contagiosa.

Un ruggito per la vittoria, un sorriso per ogni tifoso: LeOrlando è ufficialmente parte della famiglia Orlando Calcio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©