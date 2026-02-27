Arrivano la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup: esposizione gratuita al Circolo Tennis Libertas

Domenica 1 marzo dalle 13 e lunedì 2 marzo fino alle 20 la club house di Porta a Terra ospita i due trofei conquistati dalle nazionali azzurre nel 2025. Unica tappa cittadina del tour nazionale

Livorno si prepara ad accogliere due autentiche icone del tennis mondiale. Domenica 1 marzo a partire dalle ore 13 e lunedì 2 marzo fino alle ore 20, nella club house del Circolo Tennis Libertas di via dei Condotti Vecchi 29, a Porta a Terra, saranno esposti al pubblico i prestigiosi trofei della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis, conquistati dalle rappresentative azzurre nel 2025 rispettivamente in campo femminile e maschile.

Un’occasione speciale per gli appassionati e per tutta la città: sarà infatti l’unico punto a Livorno in cui sarà possibile ammirare da vicino le due coppe, simboli del trionfo internazionale del tennis italiano, e scattare fotografie accanto ai trofei che hanno riportato l’Italia sul tetto del mondo.

L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti, offrendo così la possibilità a sportivi, famiglie e curiosi di vivere un momento di grande orgoglio nazionale. L’iniziativa rientra nel tour che sta portando le due coppe in diverse città italiane, con Livorno inserita tra le tappe ufficiali di questo viaggio celebrativo.

Per due giorni Porta a Terra diventerà dunque il cuore pulsante del tennis tricolore, con un appuntamento che promette grande affluenza e partecipazione.

