Arti marziali… al mare con l’Asd 187 Folgore

L’estate itinerante è la peculiarità del progetto “Folgore – Summer Days” promosso dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che nel proprio programma educativo e formativo, in termini generali e specifici, pone l’obiettivo di maturare “esperienze esterne” al fine di arricchire conoscenze e competenze tecniche e di tipo relazionali, per una crescita individuale mirata ai giovani “atleti-talenti.”

In questa panoramica, una delegazione del settore giovanile ha preso parte all’iniziativa “Fijlkam al mare” dedicato interamente alle categorie giovanili, indirizzata, in particolar modo, alla categoria dei protagonisti (a partire dai 4 anni) sino a giungere ai “novelli” Under 12, organizzato dal Comitato Regionale Toscana settore Karate CRTK, presso l’impianto di ricezione di Torre Marina – Marina di Massa.

I folgorini blu/azzurro (i colori del club che rappresenta la Forza Armata) Valentina Strazzabosco, Salvatore Cossu, Bianca Boni, Gabriele Ligas e Matteo Diodato, sono stati i protagonisti dell’intensa giornata sportiva, che si è articolata tra allenamenti mattutini e pomeridiani, mare, piscina, pranzo e il pieno verde parco dell’impianto, che ha ospitato l’evento.

Inoltre, tra lo staff del camp, il “tecnico con le stellette” Antonio Citi che ha guidato la trasferta coadiuvato dall’accompagnatore operativo Andrea Boni, dalla città costiera alla spiaggia di Marina.

