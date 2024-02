Asd Esercito-187 Folgore: premiata Elena Di Lelio

Elena Di Lelio, per la disciplina olimpica del Karate Fijlkam in forza alla ASD Esercito - 187 Folgore di Livorno, è stata premiata alla presenza del presidente del consiglio comunale - sindaco Marcello Pierucci e dall’ assessore a delega dello sport Luca Mecchi di Camaiore

Entusiasmo nei giorni scorsi, presso il palazzo Municipale di Camaiore per la consegna delle due targhe di riconoscimento al merito sportivo da parte dell’ amministrazione Comunale della provincia di Lucca, per gli atleti che si sono particolarmente distinti in occasione di significativi eventi sportivi.

In questo contesto Elena Di Lelio, per la disciplina olimpica del Karate Fijlkam in forza alla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, è stata premiata alla presenza del presidente del consiglio comunale – sindaco Marcello Pierucci e dall’ assessore a delega dello sport Luca Mecchi, che, per una serie di traguardi raggiunti, ultimo tra questi, è stato proprio l’ottimo posizionamento in classifica con la conquista della meritata medaglia di bronzo alla competizione internazionale del “Gran Prix Croatia”, svoltasi nel mese scorso a Samobor – Croazia, specialità Kata “forma”.

