Asd Esercito Folgore, nuovi tecnici per la formazione giovanile

Implemento di due neo tecnici assegnati allo staff formatori, per una forza effettiva di 9 tecnici che contribuiscono alla crescita del settore giovanile denominato i “Folgorini”

Altro momento importante di crescita per la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che incrementa e potenzia il coefficiente qualitativo dei programmi educativi e formativi dedicati alle fasce giovanili in età sensibili e dello sviluppo, con l’implemento di due neo tecnici assegnati allo staff formatori, per una forza effettiva di 9 tecnici che contribuiscono alla crescita del settore giovanile denominato i “Folgorini”.

Graziano Ligas e Giulio Citi sono stati ufficialmente certificati dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), quali nuovi insegnanti tecnici di Karate inquadrati nella categoria “Aspiranti Allenatori”. Graziano e Giulio hanno sostenuto brillantemente gli esami, sabato scorso, dopo circa un anno di formazione e con la frequenza del corso, organizzato dal Comitato Regionale Toscana settore Karate – CRTK.

Presente la commissione composta dai maestri Lino Milanta, Massimo Costanzo e Umberto Petri che hanno esaminato tutti i candidati.

