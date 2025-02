Asd Folgore, alzabandiera alla Vannucci per la qualifica di “azzurri”

Un momento davvero speciale e significativo per i “Folgorini” Emma Ludovica Frizzi, Leonardo Bombardi e Jacopo Citi, che hanno avuto l’onore di partecipare alla cerimonia dell’alza bandiera nella Caserma Vannucci, sede del 187° Reggimento Paracadutisti Folgore di Livorno.

L’incontro con il Comandante del 187º Colonnello Vincenzo Pinto, che ha dato loro l’opportunità di assistere e prendere parte a questa importante cerimonia militare, non solo ha rafforzato il legame tra sport e valori militari, ma ha anche confermato il sacrificio, la dedizione e l’ abnegazione che accomuna gli atleti e i militari. Il momento dell’alza bandiera, un rituale che si svolge solitamente nelle caserme, è preceduto da un simbolico squillo di tromba e dall’esecuzione dell’inno nazionale, che rende il tutto ancora più solenne. Durante la cerimonia, ogni militare è solito rivolgere un saluto al tricolore, simboleggiando un atto di rispetto e onore per la propria Nazione.

Questa cerimonia è stata anche l’occasione per il Comandante Col. Pinto di riconoscere pubblicamente l’impegno e i successi ottenuti, nelle competizioni nazionali ed internazionali di Karate, dei giovani atleti, che, attraverso anni di sacrifici e duro lavoro, si sono distinti nel loro percorso sportivo, guadagnando il titolo di “Azzurri” della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – Fijlkam. Il riconoscimento della convocazione in Nazionale Giovanile per rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali è il coronamento di un cammino fatto di impegno costante e passione.

La fusione dei valori sportivi con quelli militari – sacrificio, dedizione, rispetto per la disciplina e il gruppo – è una risorsa che arricchisce non solo il percorso sportivo, ma anche quello personale e umano degli atleti. Congratulazioni a Emma, Leonardo e Jacopo, che, con la loro partecipazione a questo evento, hanno avuto la possibilità di rappresentare con orgoglio non solo il loro club, denominato Asd Esercito – 187 Folgore con i colori identificativi blu/azzurro, che rappresenta la Forza Armata e la loro Federazione, ma anche i valori profondi che legano lo sport e la vita militare.

Un’esperienza che sicuramente arricchirà la loro crescita come atleti e come persone, motivandoli ulteriormente verso nuove conquiste.

Gli atleti sono stati accompagnati dal presidente della ASD 187 1º Luogotenente (ris.) Costantino Oliverio e i “tecnici con le stellette” Maresciallo Daniele Pilagatti e il Graduato Aiutante Antonio Citi. Gli atleti combattenti della ASD Esercito – 187 Folgore hanno avuto un’opportunità unica di mettersi alla prova in competizioni internazionali di alto livello, rappresentando la propria squadra, l’Esercito, la Folgore ed anche l’Italia in numerosi Paesi. La partecipazione a competizioni in Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Georgia, Germania, Messico, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria ha permesso agli atleti di confrontarsi con i migliori talenti nel mondo, accrescendo la propria esperienza e capacità competitiva.

Queste esperienze internazionali arricchiscono il bagaglio tecnico degli atleti, e rappresentano anche una formazione culturale unica, in quanto consentono di entrare in contatto con diverse scuole di pensiero e stili di combattimento provenienti da differenti tradizioni. Il confronto con altri atleti di diverse nazionalità aiuta a migliorare la flessibilità mentale, la capacità di adattamento e la gestione della pressione in ambienti altamente competitivi.

