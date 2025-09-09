Asd Folgore. Bozzi, Strazzabosco, Citi, Boni e Pieraccini brillano al Medimurje Open

Grande risultato per il vivaio giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha affrontato con determinazione una trasferta di oltre 1.500 chilometri per partecipare all’edizione 2025 del prestigioso “”Međimurje Open”, competizione internazionale svoltasi nell’omonima città croata.

Un evento di spessore, che ha visto la partecipazione di circa 1.000 atleti, 109 club rappresentanti 12 nazioni estere, e si è disputato su 8 aree di gara.

Tra i protagonisti assoluti:

– Edoardo Pili, classe Under 10 -31 Kg: conquista oro nella sua categoria e bronzo nella Under 12, con ben 6 incontri all’attivo, dimostrando un’eccellente tenuta fisica e mentale nonostante la giovane età.

– Valentina Strazzabosco (Under 14 -37 Kg): sfodera una prestazione impeccabile e sale sul gradino più alto del podio con una meritata medaglia d’oro.

– Andrea Bozzi, atleta senior, si conferma punta di diamante della squadra: conquista l’*oro nella classe Senior -84 Kg e l’*argento nella Under 21, sempre nella stessa categoria di peso.

– Jacopo Citi (Juniores -68 Kg): autore di un percorso brillante con 4 match vinti, è costretto al ritiro in finale per un infortunio, con il punteggio in vantaggio di 2-0. Per lui una comunque preziosa medaglia d’argento.

– Bianca Boni (Under 14 -42 Kg): a soli 12 anni appena compiuti, affronta avversarie più grandi e con carattere e tecnica conquista il bronzo, vincendo con autorità la finale per il 3° posto.

– Mattia Pieraccini (Cadetti -70 Kg): sale sul podio con una meritata medaglia di bronzo.

Esperienza importante anche per gli altri giovani in gara: Olga Giuntini, Leonardo Nannini e Filippo Lapi, che portano a casa un bagaglio tecnico e umano arricchito da questa competizione di alto livello.

La trasferta è stata guidata dal direttore tecnico “con le stellette Antonio Citi, affiancato dalla giovane coach in formazione Emma Ludovica Frizzi, a conferma della continua crescita anche del team tecnico della Folgore.

Un altro traguardo per la casa Folgore, che continua a formare e valorizzare i propri atleti in Italia e all’estero.

