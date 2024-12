Asd Folgore, Gloria Pratesi è neo insegnante tecnico di karate

Pratesi ha sostenuto brillantemente gli esami, sabato scorso, dopo circa un anno di formazione e con la frequenza del corso, organizzato dal Comitato Regionale Toscana settore Karate - Crtk

Altro momento importante di crescita per la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che incrementa e potenzia il coefficiente qualitativo dei programmi educativi e formativi dedicati alle fasce giovanili in età sensibili e dello sviluppo, con l’ implemento di un nuovo tecnico assegnato allo staff formatori, per una forza effettiva di 10 tecnici che contribuiscono alla crescita del settore giovanile denominato i “Folgorini”.

Gloria Pratesi è ufficialmente certificata dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), quale neo insegnante tecnico di karate inquadrata nella categoria “Aspiranti Allenatori”. Gloria ha sostenuto brillantemente gli esami, sabato scorso, dopo circa un anno di formazione e con la frequenza del corso, organizzato dal Comitato Regionale Toscana settore Karate – Crtk.

