Asd Karate Livorno, 17 medaglie al Trofeo Città di Pisa

Un inizio d’anno con i fiocchi! E quanti fiocchi? Ben 17, come le medaglie ottenute dagli atleti e le atlete della ASD Karate Livorno la scorsa domenica 28 Gennaio in occasione del “Trofeo città di Pisa” organizzato dallo Csen.

Un’ottima performance per i quasi quindici atleti che hanno partecipato, di cui molti sul podio. Le nostre quattro medaglie d’oro: Lorenzo Frati, primo classificato sia nelle specialità di kata e di combattimento al palloncino nella categoria bambini cinture giallo/arancio, Alice Sulis, prima nella specialità kata per la categoria ragazzi femminile giallo/arancio, e poi Emma Frati, vincitrice nella categoria cadetti cinture verdi/blu per i kata. In sei al secondo posto sul podio: medaglia d’argento nella categoria ragazzi e in quella dei bambini cinture bianche e cinture giallo/arancio nelle specialità sia del palloncino che dei kata rispettivamente per Francesco Bandecchi e per Giorgio Tosolini; Elia Baldini per la categoria ragazzi cinture verdi/blu nel combattimento al palloncino e infine per Yuna Servili, argento per i kata nella categoria ragazze cinture giallo/arancio. Concludiamo quindi con altre sei medaglie di bronzo, iniziando proprio con Yuna Servili, nella specialità palloncino. Terzo classificato anche Elia Baldini nella specialità kata. Bronzo nei kata anche per Sofia De Cosimo, alla sua prima esperienza di gara nella categoria cadetti gialle/arancio. Ottimo bronzo nella specialità di combattimento sportivo, ossia kumite, per: Auro Baldini, categoria cadetti -54 kg cinture verdi/blu, Andrea Arborino, categoria esordienti -50 kg cinture verdi/blu, e Greta Barbaro, categoria cadetti femminile -46 kg cinture marroni/nere.

Niente podio ma comunque performance importante anche per Tommaso Possenti, settimo classificato nella categoria esordienti cinture verdi/blu per la specialità kumite e per Alessio Buccheri, di ritorno nella categoria senior cinture marroni/nere per i kata, che di poco ha sfiorato il passaggio in semifinale. Davvero un bel modo per cominciare il 2024 per gli allievi e le allieve dell’ASD Karate Livorno, guidata dai tecnici Maurizio Baldi, Agostino Costantini, Giacomo Melani e Luca Frati. E ora, di nuovo sul tatami a prepararsi per la prossima sfida.

