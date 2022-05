Asd Karate Livorno, bronzo per Greta Ludovica Barbaro

La karateka ha affrontato il girone all'italiana in programma classificandosi al 3° posto e guadagnandosi così un bronzo di tutto rispetto che però non le concede il pass per la finale tricolore

Si sono svolte a Monsummano Terme le fasi regionali di qualificazione ai campionati Italiani per la categoria Esordienti Kumite cinture marroni e nere.

La Asd KArate Livorno era presente con Greta Ludovica Barbaro Kg-45 per la prima volta in gara. La karateka ha affrontato il girone all’italiana in programma classificandosi al 3° posto e guadagnandosi così un bronzo di tutto rispetto che però non le concede il pass per la finale tricolore. In foto Barbaro con il maestro Maurizio Baldi direttore tecnico.