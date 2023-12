Asd Karate Livorno, in quattro superano l’esame di avanzamento di cintura nera

Alessio Buccheri e Luca Frati hanno infatti conseguito la cintura nera 1° Dan. Grande risultato anche per i tecnici della società sportiva Agostino Costantini e Giacomo Melani che hanno ottenuto il 3° Dan della cintura nera

Giorni di festa per la società sportiva ASD Karate Livorno, guidata dal maestro Maurizio Baldi. Il 17 dicembre a Siena ben quattro dei suoi allievi e tecnici hanno brillantemente superato l’esame di avanzamento di cintura nera. Alessio Buccheri e Luca Frati hanno infatti conseguito la cintura nera 1° Dan di fronte alla Commissione Tecnica Toscana della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM). Grande risultato anche per i tecnici della società sportiva Agostino Costantini e Giacomo Melani che hanno ottenuto il 3° Dan della cintura nera.

Con l’occasione, i tecnici e gli atleti hanno festeggiato questo importante traguardo e si sono scambiati gli auguri per un sereno Natale, già pronti per un nuovo anno ricco di soddisfazioni.

