Asd Karate Livorno, weekend di successi tra finali nazionali e giovani promesse

Dalla qualificazione tricolore di Andrea Arborino alle medaglie conquistate dai più piccoli al trofeo CSEN di San Giuliano Terme: la società guidata dal maestro Maurizio Baldi continua a crescere e a formare nuovi talenti

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’ASD Karate Livorno, protagonista su più fronti tra palcoscenici nazionali e competizioni giovanili.

Il percorso di crescita della società labronica è passato anche dall’impegno del cadetto Andrea Arborino, che lo scorso 3 maggio, al Palaramini di Empoli, aveva conquistato un prestigioso secondo posto nelle qualificazioni al Campionato Italiano FIJLKAM di karate. Un risultato che gli ha permesso di staccare il pass per le finali nazionali di Roma, andate in scena dal 22 al 24 maggio.

Nella capitale, alla sua prima esperienza in un contesto di così alto livello, il giovane atleta non è riuscito a salire sul podio, ma ha disputato una gara solida mettendo in mostra grande spirito combattivo e qualità tecniche, segnali estremamente incoraggianti per il suo futuro sportivo.

Le buone notizie per il sodalizio capitanato dal maestro Maurizio Baldi sono arrivate anche domenica 24 maggio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, in occasione del trofeo “CSEN Karate Kids”. In questa cornice i piccoli atleti dell’ASD Karate Livorno hanno confermato serietà, crescita e ottime potenzialità.

A mettersi in evidenza sono stati Giorgio Giovannetti e Lavinia Filippelli, entrambi saliti sul podio, ma buone indicazioni sono arrivate anche da Alessandro Proietti, protagonista di prove convincenti nelle categorie Kata e combattimento al palloncino. Prestazioni che confermano l’eccellente lavoro svolto dalla società nella formazione sportiva di base.

“Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi – commentano Giacomo Melani e Agostino Costantini, insegnanti tecnici 3° Dan della società –. Il percorso di Andrea a Roma è stato una tappa fondamentale per la sua maturazione, mentre i risultati dei nostri giovanissimi al torneo CSEN confermano la vitalità e la qualità del nostro vivaio. Sotto la guida del maestro Baldi continuiamo a lavorare con impegno per far crescere i nostri atleti, sia come karateka che come persone”.

Con questi risultati l’ASD Karate Livorno si conferma una realtà solida e in continua crescita nel panorama cittadino, capace di coniugare l’attività agonistica con la valorizzazione dei talenti di domani.

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