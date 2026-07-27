Asd Livorno 9 Boca, Garzelli è il nuovo allenatore della prima squadra di futsal
L'ASD Livorno 9 Boca affida la guida tecnica della formazione impegnata nel campionato di Serie B Nazionale a Riccardo Garzelli. Il tecnico labronico raccoglie l'eredità di Alex Diaz, al quale la società rivolge un sentito ringraziamento e un augurio per la nuova esperienza in Serie A con la Meta Catania
L’ASD Livorno 9 Boca ha annunciato il nome del nuovo allenatore della prima squadra di futsal, impegnata nel campionato di Serie B Nazionale. A guidare i giallorossoblù sarà Riccardo Garzelli, tecnico livornese e profondo conoscitore del calcio a cinque toscano.
Nel corso della sua carriera, Garzelli ha maturato una significativa esperienza in piazze importanti come CMC, data-start=”850″ data-end=”860″>Unione e Città di Massa, società con la quale ha militato anche nel campionato di Serie A2, portando in dote competenza e conoscenza della categoria.
Il nuovo tecnico raccoglie il testimone di Alex Diaz, che lascia la panchina del Livorno 9 Boca dopo il lavoro svolto nelle ultime stagioni. La società ha voluto ringraziarlo per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati, augurandogli il meglio per la nuova avventura alla Meta Catania, dove entrerà a far parte dello staff tecnico guidato dall’amico Enrico Musumeci.
Per il Livorno 9 Boca si apre così un nuovo capitolo con l’obiettivo di affrontare al meglio la prossima stagione di Serie B Nazionale, affidandosi all’esperienza e alla conoscenza del futsal di Riccardo Garzelli.
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