Asd Livorno 9 Boca, Garzelli è il nuovo allenatore della prima squadra di futsal

L'ASD Livorno 9 Boca affida la guida tecnica della formazione impegnata nel campionato di Serie B Nazionale a Riccardo Garzelli. Il tecnico labronico raccoglie l'eredità di Alex Diaz, al quale la società rivolge un sentito ringraziamento e un augurio per la nuova esperienza in Serie A con la Meta Catania

L’ASD Livorno 9 Boca ha annunciato il nome del nuovo allenatore della prima squadra di futsal, impegnata nel campionato di Serie B Nazionale. A guidare i giallorossoblù sarà Riccardo Garzelli, tecnico livornese e profondo conoscitore del calcio a cinque toscano.

Nel corso della sua carriera, Garzelli ha maturato una significativa esperienza in piazze importanti come CMC, data-start=”850″ data-end=”860″>Unione e Città di Massa, società con la quale ha militato anche nel campionato di Serie A2, portando in dote competenza e conoscenza della categoria.

Il nuovo tecnico raccoglie il testimone di Alex Diaz, che lascia la panchina del Livorno 9 Boca dopo il lavoro svolto nelle ultime stagioni. La società ha voluto ringraziarlo per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati, augurandogli il meglio per la nuova avventura alla Meta Catania, dove entrerà a far parte dello staff tecnico guidato dall’amico Enrico Musumeci.

Per il Livorno 9 Boca si apre così un nuovo capitolo con l’obiettivo di affrontare al meglio la prossima stagione di Serie B Nazionale, affidandosi all’esperienza e alla conoscenza del futsal di Riccardo Garzelli.

Condividi:

Riproduzione riservata ©