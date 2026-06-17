Associazione Tifosi Libertas, in oltre 180 alla festa di fine anno: omaggio a Fantoni e call di Benvenuti dagli Usa

Al ristorante Guglie di Porta a Mare una serata tra passione amaranto, premiazioni e progetti per il futuro. Consegnata all'ex capitano una targa e la maglia con la scritta "Capitano per sempre" davanti a soci e tifosi amaranto

di Giacomo Niccolini

Una serata all’insegna della passione amaranto, della convivialità e dell’attaccamento ai colori libertassini, condotta da Riccardo Tola, membro del direttivo insieme a Jacopo Materassi e al presidente dell’associazione Andrea Vettore.

Il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio quello dedicato a Tommaso Fantoni, che nei giorni scorsi ha annunciato il ritiro dal basket giocato per intraprendere il nuovo percorso da club manager della Libertas. All’ex capitano è stata consegnata una targa celebrativa insieme a una maglia speciale dell’associazione raffigurante il murale presente sopra la sede della Libertas e impreziosita dalla scritta “Capitano per sempre” (clicca qui per vedere il video della premiazione).

Un omaggio sentito per un giocatore che ha rappresentato per anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo e che continuerà a far parte della famiglia amaranto con un nuovo incarico dirigenziale.

Particolarmente emozionante anche la telefonata del presidente Marco Benvenuti da Las Vegas, dove sta proseguendo le cure. Benvenuti ha voluto salutare i tanti presenti, ringraziando i tifosi per la vicinanza e invitandoli a continuare a sostenere la Libertas. Nel suo intervento ha espresso fiducia per la squadra che si sta costruendo in vista della prossima stagione di A2 e ha rivolto un appello affinché il pubblico livornese segua con entusiasmo anche il percorso del Jolly Libertas, in attesa dell’ufficializzazione definitiva dell’accesso al campionato di Serie A1 femminile dopo l’ottima annata disputata in Serie A2.

Nel corso della serata si è parlato anche del movimento del basket in carrozzina, con attenzione rivolta ai progetti e agli investimenti che stanno caratterizzando la costruzione della squadra in vista della prossima stagione. Spazio inoltre alla premiazione del Fanta-Libertas, il gioco ispirato al Fantacalcio e al Fantabasket ma interamente dedicato al mondo amaranto, che ha visto salire “sul palco” i primi cinque classificati.

La serata è iniziata con un aperitivo conviviale e ha visto anche la vendita dei gadget dell’associazione. Tra gli obiettivi ribaditi dal direttivo, quello di incrementare il numero degli associati per rafforzare ulteriormente il progetto e arrivare, in futuro, ad avere una sede stabile dove ritrovarsi per seguire le partite, confrontarsi e vivere insieme la passione per la Libertas.

Presente anche l’addetto stampa Fabrizio Pucci, che, invitato al microfono da Tola, ha condiviso con i presenti le emozioni vissute poche ore prima durante la conferenza stampa organizzata in via Pera per salutare Tommaso Fantoni nel suo passaggio dal parquet alla dirigenza, un momento che ha commosso tifosi, giornalisti e lo stesso ormai ex capitano amaranto. La festa si è conclusa poco prima della mezzanotte, lasciando nei partecipanti la consapevolezza di appartenere a una comunità sempre più numerosa e unita attorno ai colori della Libertas.

La poesia di Marco Materassi “Il Poeta” dedicata a Tommaso Fantoni

Al nostro capitano Tommaso Fantoni

Sono tante le emozioni

quando parlo di te, Tommy Fantoni.

È un discorso che parte da lontano,

per te che sei e resterai per sempre

il nostro capitano.

Hai portato questa fascia

sempre con onore e gran rispetto,

girando per l’Italia

in ogni palazzetto.

Adesso il parquet saluti,

ma non finisce qui la tua storia,

perché per noi è sempre

e sarà indelebile memoria.

Cambia il ruolo,

ma resta il tuo valore,

dal nostro capitano

adesso a direttore.

Dalla panchina agli spogliatoi,

sempre sarai la nostra guida,

pronto a vincere anche stavolta

l’ennesima tua sfida.

Un abbraccio Tommy

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