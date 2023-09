Atletica, 8 titoli toscani e 15 atleti sul podio per l’Atletica Libertas Unicusano

Week end intenso, e non solo Diaz e Voliani, ma tanti giovani che ai campionati toscani allievi e juniores a Siena sono riusciti a portare a casa ben otto titoli confermando la bontà del settore giovanile amaranto e dei suoi tecnici.

Il primo titolo arriva dal martello allievi dove ancora una volta Lorenzo Ceccanti vince la gara con ampio margine mancando solo l’appuntamento con i 60 metri. Conclude la sua gara con un lancio da 58,93m. Altro titolo nei lanci con Chiara Ferrari nel disco allieve, che con una serie molto consistente vince la gara arrivando a 34,29m. Doppio titolo arriva anche dalla marcia grazie ad Omar Moretti che vince con il nuovo record personale i 5.000m di marcia in 21’32″32 e Sofia Fiorini che vince quello juniores in 24’21″01. I 400m al maschile hanno i colori amaranto, Cosimo Paggini e Mattia Bottai vincono con margine la gara juniores e allievi rispettivamente in 49″35 e 50″24. A concludere i titoli vinti ci sono Federico Martelli che con il nuovo primato personale di 4,00m vince la gara del salto con l’asta juniores e Giacomo Giovinazzo che corre i 200m vittoriosamente in 22″63.

Vanno a podio nei 100m Giacomo Giovinazzo e Davide Felicetti che corrono prima in 11″52 entrambi e in finale fanno segnare un crono di 11″38 e 11″42 che valgono argento e bronzo. Doppio bronzo per Elia Luzzi impegnato negli 800m e nei 1.500m che chiude rispettivamente in 2’02″63 e 4’25″82. Nei 200m Cosimo Paggini deve accontentarsi dell’argento con il crono di 22″37, così come Daniele Carlotti nell’asta che eguaglia il primato personale con 3,80m. Infine bronzo per Alexander Giusti che nel peso juniores scaglia l’attrezzo a 9,81m.

Per lo sprint nei 100m Wickasitha Pannacci e Alessio Randis corrono in 12″11 e 12″68. Nei 200m invece Georgette Armocida corre in 27″97 mentre torna alle competizioni Ilaria Vignoli in 31″36. Al maschile invece Mattia Bottai taglia il traguardo in 23″15, e Wickasitha Pannacci in 23″97. Nei 400m ancora Armocida in 1’03″12, seguita da Chiara Francalanci Anna Lucia De Santis e Anna Tramonti rispettivamente in 1’07″83, 1’08″58 e 1’10″86, mentre Jacopo Torrini esordisce nei 110hs juniores con il crono di 16″82.

Per Llyon Bachini arriva un 1’16″66 nei 400hs. Nei salti primato personale per Matteo Albieri a quota 2,90m nell’asta mentre nell’alto Fabio Ciabatti fa lo stagionale a 1,65m.

Nel lungo giornata no per Michael Noya, Daniele Carlotti e Samuele Baldi che si fermano rispettivamente a 5,36m, 6,07m e 6,90m. Nei lanci esordio nel giavellotto per Fabio Ciabatti e Giacomo Cipriani che scagliano l’attrezzo a 22,39m e 13,40m, e Alexander Giusti sigla il primato personale nel disco da 1,750 con un lancio da 27,57m. Primato anche per Greta Pistolozzi che nel martello arriva a 40,74m. Nel mezzofondo 2’36″51 per Chiara Francalanci e 2’48″08 per Eva Catignano, che poi nei 1.500m chiude in 5’38″35.

Ma le buone notizie arrivano anche in giro dove Federico Maione si migliora a Brescia nei 1.500m fino a un grande 3’45″88, nuovo record sociale assoluto per lui. Record sociale promesse per Sara Chiaratti che nel giavellotto torna a lanciare lontano fino a 45,71m. Doppio primato personale per Francesco Alliegro nei 3.000m che corre a Brescia in 8’24″58, e poi a Copparo in 8’14″61. Nei 400m a Savona Francesca Bianchi ferma il cronometro a 56″66, mentre nel weekend ad Avellino Roberta Fava chiude in 1’03″34, e il fratello Roberto in 54″38. Nella stessa sede Fabiola Caruso arriva a 53,90m nel martello. Nel lungo a Saronno Mohamed Reda Chaboun arriva a 7,55m, e Michela Barotti a Piacenza a 5,48m. Ora attesa per le finali dei Campionati di Società, prima gli allievi, e quindi le finali under 23.

