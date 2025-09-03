Atletica. Accame, Diaz e Picchiottino ai campionati del mondo di Tokyo

Sono state diramate dal Commissario Tecnico Antonio La Torre le convocazione per i prossimi campionati del mondo di atletica leggera che si svolgeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre ed ecco la presenza di ben tre atleti amaranto

Altro grande risultato per i colori amaranto della città di Livorno e per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno. Sono state diramate dal Commissario Tecnico Antonio La Torre le convocazione per i prossimi campionati del mondo di atletica leggera che si svolgeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre ed ecco la presenza di ben tre atleti amaranto: Ilaria Accame che parteciperà alla 4×400, una convocazione basata sulla fiducia in questa atleta dopo una stagione non facile, Andy Diaz, il fresco vincitore del triplo nella recente Diamond League, già campione europeo e mondiale al coperto nel 2025 e il capitano amaranto Gianluca Picchiottino, forte marciatore che conquista il posto grazie al nuovo primato siglato recentemente nella 20 km a La Coruna con 1h20’06.

Tre amaranto che partiranno per Tokyo cercando di rappresentare al meglio lo sport livornese, un risultato eccezionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©