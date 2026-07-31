Atletica. Accame, Diaz, Fiorini e Picchiottino agli Europei di Birmingham

Dopo le ottime prestazioni ai campionati italiani, il record italiano e miglior prestazione mondiale di Andy Diaz, c’era attesa per le convocazioni ai Campionati Europei di Birmingham in Gran Bretagna dal 10 al 16 agosto

Dopo le ottime prestazioni ai campionati italiani, il record italiano e miglior prestazione mondiale di Andy Diaz, c’era attesa per le convocazioni ai Campionati Europei di Birmingham in Gran Bretagna dal 10 al 16 agosto. Il direttore tecnico della nazionale ha diramato le convocazioni nelle quali ci saranno ben quattro amaranto a rappresentale l’ Italia e Livorno.

Ilaria Accame parteciperà alla 4×400, dopo una stagione travagliata da vari infortuni, grazie alla sua consistenza e all’ottima prestazione ottenuta ai Campionati Italiani di Firenze che l’ha rimessa prepotentemente in pista.

Accanto a Ilaria ecco Andy Diaz, un atleta di cui c’è da dire poco, record italiano e miglior prestazione mondiale stagionale sono il suo biglietto da visita.

Quindi due marciatori Sofia Fiorini che in questa stagione ha fatto faville dimostrandosi un’atleta di grande livello e prospettiva grazie ai suoi record italiani che l’hanno posta alla grande attenzione, per lei una gara molto impegnativa come la maratona di marcia per fare sognare i tanti fans.

L’altro marciatore è Gianluca Picchiottino, una certezza azzurra, dotato di grande perseveranza che grazie agli ottimi risultati in stagione si è conquistato questa convocazione nella mezza maratona di marcia. Ora spetterà a loro rappresentare al meglio Livorno e la maglia azzurra, sapendo che molti saranno coloro che seguiranno le loro gesti. Agli Europei sarà presente anche il presidente Giovanni Giannone a sostenere questa folta rappresentativa.

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