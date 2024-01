Atletica Amaranto si aggiudica ancora una volta il Criterium Podistico Toscano

Per il secondo anno consecutivo Atletica Amaranto si aggiudica il Criterium Podistico Toscano, un circuito di 19 gare sparse per le strade della Toscana a cui hanno partecipato 19 società, tra le più blasonate del settore

Per l’orgoglio del presidente Paolo Falleni, il suo team, oltre che il titolo a squadre con più di 1000 punti di vantaggio sugli inseguitori, l’organizzazione di 2 tappe del Criterium (Vivicittà e Corri a Salviano), ha conquistato anche 3 primi posti nell’individuale femminile con Erika Todisco (Senior F.), Cristina Neri (Ladies) e Sonia Geppetti (Argento F.), 3 secondi posti e 2 terzi posti.

Atletica Amaranto dopo i festeggiamenti si prepara alla nuova stagione agonistica con nuovi obbiettivi che porteranno il team anche fuori regione per appuntamenti sempre più importanti.

