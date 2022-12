Atletica, Andy Diaz premiato da Malagò

Andy Diaz, il campione cubano, che indossa la maglia della Atletica Libertas Unicusano Livorno, fresco di record con 17,70 ottenuto a Zurigo e vincitore della Diamond League è stato premiato durante la festa del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle all’interno del Salone d’onore del Coni dal presidente Giovanni Malagò alla presenza del presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, un premio per la sua storia di atleta e di rifugiato politico. Andy allenato da Fabrizio Donato e Andrea Matarazzo ha ricevuto il premio per i suoi risultati di rilevanza mondiale e per la sinergia creatasi con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle dove si allena.

Prossimamente sarà nuovamente a Livorno per un periodo di allenamento con i suoi compagni di squadra dei salti che quest’anno sarà particolarmente folto, lui che anche nel 2023 indosserà la maglia amaranto tenendo alto il nome della città.

