Atletica. Arrivano in amaranto Succelli, Giordano e Perrella

Continuano gli arrivi in casa Atletica Libertas Unicusano e siamo lieti di dare il benvenuto a tre nuovi portacolori amaranto. Un saluto ad Alessandra Succetti, Giancarlo Perrella e Giulia Giordano

Alessandra Succetti è una specialista del mezzofondo e delle siepi di Chiavenna della categoria U23 e viene a dare una mano alle varie Voliani e Sorrentino per rinforzare il settore mezzofondo già ricco di ottime individualità. Nella passata stagione ha stabilito in occasione del Challenge il suo primato personale nei 3.000siepi in 10’58″13, mentre nei 1.500m vanta un PB da 4’46″16. Alessandra è una studentessa di Scienze motorie e dello sport.

Giancarlo Perrella è un giovane giavellottista classe ’04 che proviene da Campobasso Nel 2023 ha fatto il salto di qualità, migliorando il suo primato di quasi 7 metri fino a 61,98m ed è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo ai Campionati italiani U20 di Grosseto, terzo in graduatoria italiana. Figlio d’arte il neo amaranto studia per diventare tecnico radiologo.

Giulia Giordano è una giovanissima sprinter, classe 2006, proveniente dalla Gragnano in provincia di Napoli che nella prossima stagione passerà nella categoria juniores, e ha nei 400m il suo punto di forza, è stata infatti in grado di scendere a un PB di 58″21, atleta giovanissima di sicuro talento. La new entry amaranto è riuscita a correre anche i 200m in 25″99 e i 100m in 12″60.

Tre arrivi di atleti che contribuiranno alla causa amaranto con un occhio al futuro, grazie alla fitta rete di osservatori che consigliano atleti su cui intravedere buone cose.

