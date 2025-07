Atletica. Baldi, Fiorini, Fossatelli e Marmonti: un quartetto in azzurro per gli Europei

Quattro amaranto dell’Atletica Unicusano Libertas Livorno agli Europei under 23 a Berger in Norvegia nel prossimo fine settimana: è questo il bellissimo risultato ottenuto dai valenti atleti che dopo l’ottima stagione e i prestigiosi risultati ottenuti ai campionati italiano sono riusciti a staccare il biglietto per questo importante appuntamento.

Saranno in gara Samuele Baldi nel salto in lungo riuscito a raggiungere quest’anno l’importante misura di 7,71, Sofia Fiorini, la marciatrice che sarà presente nei 10.000 dove quest’anno è scesa a 45’49”15 in occasione dei campionati italiani di Grosseto che gli è valsa la medaglia d’argento, Elisa Fossatelli nei 100 ostacoli anch’essa quest’anno scesa a 13”54 anche lei in occasione dei campionati italiani di Grosseto e Stefano Marmonti nel disco, fresco campione italiano, capace quest’anno di lanciare a 54,77.

Saranno questi quattro atleti a tenere alto il nome della società amaranto in questa convocazione in azzurro in attesa dei prossimi importanti appuntamenti quali il challenger 2025 e i campionati italiani assoluti che vedranno anche la partecipazione dei due campioni Andy Diaz e Arianna De Masi all’esordio dopo una stagione tribolata.

