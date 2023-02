Atletica, Bottai è campione italiano

Grande prestazione e titolo italiano per Mattia Bottai dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno che ad Ancona conquista la medaglia d’oro con un tempo che lo colloca tra i primi dieci atleti di tutti i tempi della sua categoria.

Mattia giunto quest’anno alla corte amaranto proveniente dalla Società Costa Etrusca di Cecina e allenato da Erika Ferri prima vince la sua batteria con una grande rimonta negli ultimi 150 metri di gara siglando il suo primato personale assoluto sulla distanza in 50″51, nonché secondo crono delle batterie. In finale parte dalla sesta corsia e il piano di gara è il medesimo: un primo giro più accorto per poi rimontare con decisione negli ultimi 150 metri, superando l’avversario al comando negli ultimi metri. Mattia conclude la gara a ridosso del muro dei 49 secondi in 49″17 e vince il titolo italiano. Una prestazione di grande rilevo per questo giovane atleta del nostro territorio.

Ottime prestazioni anche per gli altri giovani allievi amaranto al Palaindoor di Ancona con Marco Finocchietti e Tommaso Nocchi che si piazzano al 6° e 8° posto nei 5.000m di marcia. Marco al primo anno di categoria si migliora di oltre 20 secondi sulla distanza marciando sotto i 24 minuti in 23’52″03 e conquistando un’ambita sesta piazza, ottavo posto per Tommaso Nocchi che al rientro dalla malattia prende parte alla rassegna indoor con un ottimo ottavo posto in 24’15″31.

Nei 60m Giacomo Giovinazzo avvicina il suo primato correndo la sua batteria in 7″26 e chiudendo al quarto posto che purtroppo non gli ha consentito di passare il turno, cosa che è riuscita a Davide Felicetti che sprinta in 7″13 in batteria chiudendo al terzo posto e guadagnandosi la qualifica diretta in semifinale. Si conferma su quei tempi nella sua seconda prova tagliando il traguardo in 7″14.

Buona prova per Miriam Nanuti nell’alto che, nonostante le difficoltà negli allenamenti invernali, valica l’asticella a quota 1,55m per poi non riuscire a saltare la misura che le sarebbe valsa lo stagionale a quota 1,59m.

