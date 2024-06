Atletica. Catalano titolo europeo, Voliani è argento

Prosegue la bella collaborazione tecnica di valore tra il mondo del triathlon e l’atletica leggera che tante soddisfazioni sta dando a questi giovani ed interessantissimi atleti aprendoli a varie esperienze sportive

Continuano le grandi prestazione degli atleti amaranto in questo caso agli europei junior di duathlon e triathlon svoltisi in Portogallo. Margherita Voliani, allenata da Enzo Fasano, l’azzurra del fondo amaranto ma anche triatleta della Livorno Triathlon vince la medaglia d’argento nella gara di duathlon su distanza sprint (5 km di corsa, 20 km di bici da strada, 2,5 km di corsa) mentre Davide Catalano, anch’esso mezzofondista di valore che da quest’anno veste la maglia amaranto per le gare di atletica leggera e la maglia della SBR3 di Grosseto allenato da Martino Colosi ha conquistato il titolo europeo nella gara di duathlon cross (3,25 km di cross, 11,5 km di mountain bike e 1,6 di cross) e la medaglia d’argento nel triathlon cross (500 mt nuoto, 11,5 km di mountain bike e 4 km di cross).

Prosegue così una bella collaborazione tecnica di valore tra il mondo del triathlon e l’atletica leggera che tante soddisfazioni sta dando a questi giovani ed interessantissimi atleti aprendoli a varie esperienze sportive.

Condividi:

Riproduzione riservata ©