Atletica, Chiaratti argento e Finocchietti bronzo agli Italiani Promesse Indoor

Ottima prova per la squadra femminile in gara nel CdS indoor, che conquista la 12^ piazza e si classifica al nono posto come squadra civile

Ben due medaglie per la spedizione amaranto e 3 atleti in finale. Sara Chiaratti conquista l’argento nel pentathlon e Davide Finocchietti è bronzo nei 5.000m di marcia. Ottima prova per la squadra femminile in gara nel CdS indoor, che conquista la 12^ piazza e si classifica al nono posto come squadra civile.

La lunga giornata di sabato ha portato Sara Chiaratti a mettersi la medaglia d’argento al collo. La multiplista è partita con un crono di 9″15 sui 60hs, tempo che non la rappresenta del tutto. Nell’alto, dopo qualche problema in stagione Sara riesce a valicare l’asticella a quota 1,69m, tornando a provare poi le misure sopra 1,70m, senza avere purtroppo buon esito. Nel peso arriva il personale assoluto, infatti grazie ad una bracciata da 12,13m, l’amaranto migliora di quasi un metro il primato indoor e di un centimetro quello outdoor. Nel salto in lungo arriva un buon 5,52m non lontana dallo stagionale. Alla partenza degli 800m Sara è seconda, e si limita a fare una gara tattica tallonando la sua inseguitrice e chiudendo l’ultima fatica di giornata in 2’24″20.

Le cinque fatiche si concludono con il nuovo personale di 3.864 punti, che le vale un prezioso argento, nonché il record societario assoluto indoor. Nei 5.000m di marcia Davide Finocchietti, al rientro da un infortunio che lo ha tenuto fermo per tutto il mese di gennaio, parte con un ritmo davvero sostenuto, a metà gara purtroppo i pochi allenamenti si fanno sentire e il marciatore si vede costretto a rallentare il ritmo, ma la classe di Davide gli permette di chiudere la sua prova con ampio margine sugli inseguitori e di guadagnarsi il bronzo con un crono di 20’15″56. Gabriele Adorni porta agli assoluti una novità nella sua tecnica, riduce gli appoggi in partenza per arrivare alla prima barriera. L’ostacolista amaranto riesce a migliorare il suo primato tagliando il traguardo in batteria in 8″25, con una grande rimonta nelle ultime barriere, che fa ben sperare per la stagione all’aperto. Nel salto in lungo Samuele Baldi riesce a strappare un posto in finale con un balzo da 7,20m. Il giovane saltatore amaranto poi a causa di un fastidio al tallone non riesce a migliorare la sua misura ma si conferma tra i migliori italiani quest’anno chiudendo all’ottavo posto.

Francesca Bianchi stavolta non sbaglia. Negli 800m del Palaindoor parte nella serie delle migliori, che a metà gara prendono il largo lasciandola a correre la seconda metà in solitaria. Francesca chiude in sesta posizione con il crono di grande rilievo, per lei che non è un’amante delle gare al coperto, di 2’09″56. La manifestazione si chiude in bellezza con il nuovo primato personale di Greta Pistolozzi nel peso di 13,32m, che le ha consentito di entrare nella finale e di conquistare il 7° posto, con altri due lanci oltre la fettuccia dei 13 metri, e riuscendo dunque a migliorare ancora il suo record di società.

Condividi: