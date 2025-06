Atletica. Chiaratti è campionessa italiana. Giovannini sale sul podio

Questa volta a far splendere il nome di Livorno e dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno è il Campionato di Società assoluto di prove multiple che ha visto la partecipazione come leader della manifestazione di Sara Chiaratti e Marta Giale Giovannini

Questa volta a far splendere il nome di Livorno e dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno è il Campionato di Società assoluto di prove multiple che ha visto la partecipazione come leader della manifestazione di Sara Chiaratti e Marta Giale Giovannini che tingono d’amaranto il podio con Sara laureatesi campionessa italiana e Marta al terzo posto con il secondo posto nel campionato di Società di prove multiple che hanno visto lo scontro tra le eptatlete amaranto. Gran prima giornata per entrambe con Sara Chiaratti che centra il primato personale nei 100hs con 14″48, poi 1,71m nell’alto e conclude con due primati nel peso con 13,53m e 25″96 nei 200m. Marta invece apre la sua gara con 14″15 nei 100hs, poi valica l’asticella a 1,68m e mette a segno il primato personale nel peso con 13,37m, per poi concludere i 200m in 25″43. Conclusione di giornata amara per lei che accusa un problema a una gamba e gioca la sua giornata sulla difensiva con 5,29m nel lungo, 37,17m nel giavellotto e 2’32″77 negli 800m finali. Per Sara invece una zampata da 5,56m nel lungo seguita dallo stagionale nel giavellotto a 41,58 e conclusione con il suo primato personale negli 800m in 2’20″47. Conclusione per Sara vicinissima al suo primato con 5.575 punti confermandosi campionessa italiana mentre Marta nonostante i problemi fisici chiude con un gran 5.299 punti centrando il bronzo, ma soprattutto conclude le gare per consentire alla società di conquistare il secondo posto in classifica nazionale.

A Brescia Francesca Dussin conferma il suo stato di forma centrando i 3,90m nell’asta e Diletta Vitali fa 3,40m. Nei 400hs stagionale per Arianna Oldani che chiude in 1’03″66. A Rubiera esordio sui 200m per Michela Barotti che taglia il traguardo in 25″61. A Pergine Valsugana Samuele Zanti demolisce il primato nei 3.000 siepi con il crono di 8’59″90 e Samuele Baldi si conferma a 7,55m nel lungo. Sfortunata Elisa Fossatelli che nei 100hs fa 13″54 con vento irregolare mentre Cosimo Paggini termina i 400m in 48″29. Allo Sprint Festival di Roma Romeo Monaci corre i 100m in 10″68 mentre Danilo Parisi fa 10″81, per poi ripetersi a Isernia con 10″92 e 10″72. Stessa location per Giancarlo Perrella che arriva a 63,26m nel giavellotto. A Napoli esordio nel disco per Chiara Saccomanno che fa 35,52m, mentre a Cuneo Francesca Bianchi chiude gli 800m in 2’10″45 e Riadh Chninni fa lo stagionale a 1’49″38, ancora mezzofondo con Alessandra Succetti che nei 1.500m fa 4’46″72.

Campionati toscani allievi e juniores a Monsummano Terme e Pistoia dove giungono cinque titoli toscani. Nei 100m primato personale per Davide Felicetti che corre prima in 11″15 e poi in 10″99, facendo suo il titolo regionale. In gara anche Giacomo Giovinazzo con 11″38 e Mostafa El Bahtani con 12″76. Tra gli allievi Edoardo Gori fa 11″34, seguito da Nicola Cuturi e Gabriele Giannetti entrambi al primato con 11″71 e 12″34. Nei 400m primato personale per Edoardo Gori con 50″33, seguito da Francesco Migli al PB con 52″72 e Mattia Tedeschi con 52″80, mentre al femminile Arianna Oldani chiude con 58″95 e Geogette Armocida fa 1’00″41. Nei 110hs Federico Quinti taglia il traguardo con 15″92. 1.500m con l’esordio di Giacomo Pardini con 4’32″77 ed Elia Luzzi ancora vicino al primato con 4’10″91, mentre sfortunato Tommaso Russo che nel peso va a un solo centimetro dallo standard per gli europei U20 con un lancio da 17,79m che gli vale ampiamente il titolo toscano. Nell’alto titolo toscano per Miriam Nanuti che eguaglia il primato a 1,66m, nel lungo 6,14m per Gabriel Goga che fa lo stagionale e 5,45m per Michele Gori. Conclusione con i 5.000m di marcia con Claudio De Santis che fa il primato personale a 22’46″01 così come Giacomo Traina con 23’11″42.

A Pistoia altro titolo toscano con primato personale per Davide Felicetti che chiude la sua prova in 22″28, seguito da Mostafa El Bahtani in 25″82 tra gli juniores, mentre tra gli allievi Nicola Cuturi corre in 23″57, seguito da Gabriel Goga con 24″06. Tra gli assoluti esordio sulla distanza per Romeo Monaci che fa 21″55 e Cosimo Paggini chiude con 22″03. Al femminile Gaia Batti corre in 25″31 ventoso e Georgette Armocida fa 27″02. Nel mezzofondo titolo toscano per Elia Luzzi negli 800m in 1’58″57 e si migliora Francesco Migli fino a 2’04″39 e tra gli allievi Mattia Tedeschi fa 2’04″32. 400hs con Andrea Vanchetti e Arianna Oldani che corrono rispettivamente 54″46 e 1’06″38. Nel triplo Jasmine Al Omari centra lo standard per gli assoluti con 12,93m seguita da Miriam Nanuti con 11,29m, e al maschile Gabriele Giannetti arriva a 11,93m. Nel disco Elena Giovannini è la campionessa toscana juniores con il PB di 33,93m e Lorenzo Ceccanti nel martello fa 51,98m.

