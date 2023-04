Atletica, doppio oro di Edoardo Gori. Brilla anche la 4×100 cadetti

Nello sprint gran personale con vittoria per Edoardo Gori, il cadetto allenato da Marika Karvan, impegnato sui 300m vince con il gran crono di 37″53 che gli vale il sesto posto in graduatoria nazionale

Tornano in gara i cadetti a Lucca. Tra i risultati di spicco per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno il doppio oro di Edoardo Gori sui 300m e l’oro della 4×100 cadetti.

Nello sprint gran personale con vittoria per Edoardo Gori, il cadetto allenato da Marika Karvan, impegnato sui 300m vince con il gran crono di 37″53 che gli vale il sesto posto in graduatoria nazionale. Primato personale anche per Mattia Tedeschi che accorcia le distanze e taglia il traguardo in 41″59, mentre Valerio Vanzini esordisce in 42″61. Al femminile Giorgia Elisei esordisce in 52″59. Primato personale anche per Simone Coltelli nel salto in alto dove riesce a valicare l’asticella a quota 1,50m, mentre nel salto triplo esordio per tutti i nostri giovani portacolori: Giancarlo Varrone atterra a 11,08m, Valerio Vanzini a 9,97m, e Martino Melucci balza a 9,87m.

Al femminile nel salto in lungo il salto più lungo delle amaranto è quello di Vanessa Toko che fa 3,90m, seguita da Kristel Pera fa il suo primato a 3,67m. Primato personale anche per Irene Pappalardo a 3,40m, mentre Linda Rosito esordisce con un salto da 3,35m. Continua a sperimentarsi nei lanci Orlando Batini Capecchi che lancia il giavellotto a 16,16m, e il disco a 14,95m. Nel peso primato personale per Giorgia Cavalieri che scaglia l’attrezzo a 7,55m mentre Irene Pappalardo fa 6,05m.

Dulcis in fundo arriva l’oro della 4×100 cadetti formata da Melucci- Varrone-Coltelli-Gori in 48″15, mentre la squadra femminile composta da Cavalieri-Pera-Toko-Rosito viene squalificata per cambio fuori settore.

