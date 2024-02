Atletica. Festa a Firenze con Diaz campione e primatista italiano e ben 14 primati regionali

Bellissima premiazione dell’atletica toscana nel Salone dei cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze dove la società amaranto, l’Atletica Libertas Unicusano Livorno, ha dimostrato le sue grandi qualità di fronte alle massime autorità regionali e della federazione di atletica leggera.

Finalista in serie A assoluto femminile del campionato di società su pista, campioni italiani campionato di società assoluto di marcia, secondi classificati nel campionato di società allievi finale argento, secondi classificati nel campionato di società assoluto di marcia combinata maschile, terzi classificati campionato di società assoluto maschile finale argento, terzi classificati campionato di società di marcia allievi, terzi classificati campionato promesse indoor femminile, campioni regionali sia in campo femminile che maschile nel campionato di società assoluto, campioni regionali under 23 femminili nel campionato di società, campione italiano assoluto e primato italiano assoluto nel salto triplo con Andy Diaz, Diego Pettorossi primatista regionale assoluto 200 indoor con 20”95, Ilaria Accame campionessa italiano promesse sui 400 metri e azzurra ai Campionati Europei under 23 a Espoo nonché primatista regionale promesse e assoluta nei 400 piani con 52”61, Mattia Bottai campione italiano 400 indoor allievi, Davide Finocchietti campione italiano promesse nella 20 kilometri di marcia e azzurro ai Campionati Europei under 23 a Espoo in Finlandia, Voliani Margherita campionessa italiana juniores nei 5000, azzurra ai campionati europei under 20 a Gerusalemme, azzurra e vincitrice nell’incontro internazionale di corsa su strada under 20 a Oderzo, azzurra ai campionati europei di cross under 20 a Bruxelles, primatista regionale 5000 under 18, juniores e under 21 con 16’35”33 Sofia Fiorini azzurra ai campionati europei a squadra di marcia a Podebrady, Davide Felicetti, primatista regionale 5° indoor under 16, Michela Barotti primatista toscana under 21 e promesse su 50 indoor con 6”57, Francesca Bianchi primatista toscana under 21 e promesse nei m. 800 indoor con 2’08”38 e negli 800 outdoor con 2’05”53, questo il palmares degli atleti premiati in una stagione da incorniciare.

