Atletica, finale di stagione al top ai Campionati di Società

Tanti podi per gli atleti livornesi ai Campionati di Società che hanno segnato la fine della stagione agonistica estiva

di Chiara Montesano

I Campionati di Società siglano sempre la fine della stagione estiva dell’atletica; lo scorso fine settimana gli atleti della categoria allievi livornesi sono andati ad Abbadia San Salvatore per disputare la finale B del campionato.

Nella graduatoria maschile i primi due posti sono livornesi con l’Atletica Livorno in vetta alla classifica con 156 punti e la Libertas Unicusano Livorno al secondo posto con 133 punti.

Al femminile il secondo posto va all’Atletica Livorno con 141 punti, dietro alla squadra di Empoli.

Tante le medaglie e i personali conquistati dagli atleti livornesi che hanno concluso la stagione con degli ottimi risultati.

Poche settimane prima invece si sono disputati i Campionati di Società assoluti che si sono conclusi con ottimi risultati delle squadre labroniche.

La Libertas Unicusano Livorno qualifica entrambe le squadre nella serie superiore: le donne si qualificano al terzo posto in serie argento guadagnandosi un posto in serie oro il prossimo anno, mentre gli uomini vincono in serie bronzo qualificandosi per la serie argento.

