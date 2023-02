Atletica, Fiorini si impone a Milazzo nella marcia. Quattro titoli toscani indoor

Ragazze agguerritissime in questo weekend, le “bimbe” amaranto della Atletica Libertas Unicusano Livorno si portano a casa il titolo toscano assoluto nei 50m, nel peso e nel salto in lungo maschile e femminile e ben 4 record societari assoluti riscritti, insieme alla vittoria nella prima tappa del Campionato di Società nazionale di marcia di Sofia Fiorini. Titolo toscano assoluto anche per Samuele Baldi nel salto in lungo.

Si parte da Milazzo dove si è tenuta la prima fase del Campionato di Società nazionale di marcia. Sofia Fiorini si impone nella gara dei 15km riservata alle juniores vincendo la gara con il primato personale di oltre un minuto, chiudendo la sua prova su strada in 1h14’25, crono che le vale anche il record societario assoluto. Riesce a limare qualche secondo al suo primato Tommaso De Stefano, impegnato nella 20km che conclude in 1h39’10 in quinta posizione. Ottima prova degli allievi che si piazzano al primo posto come squadra nella 10km grazie al secondo posto di Omar Moretti in 47’55, seguito da Tommaso Nocchi di bronzo in 49’24 e da un ottimo Marco Finocchietti alla prima uscita sulla distanza che riesce a portare a termine in 50’53, che fanno ottenere il primo posto nella classifica di Società allievi a livello nazionale.

A Carrara grande prova nello sprint per la saltatrice Michela Barotti che conquista il titolo toscano assoluto nei 50m. Per lei primato personale già in batteria con 6″74, tempo che migliora ancora in finale fino a 6″70, crono che le vale il record societario assoluto. Nella stessa sede titolo toscano assoluto anche per Greta Pistolozzi nel lancio del peso, che riesca a scagliare fino a 12,30m. Nei 50m al maschile scatta dai blocchi Giampaolo Ippolito che taglia il traguardo in 6″43, migliorandosi in finale fino a 6″37. A Firenze doppietta di titoli nel salto in lungo grazie a Matilde Guarino e Samuele Baldi che siglano entrambi il primato stagionale. Samuele vince e convince con una buona serie con l’apice a 7,00m, mentre Matilde atterra a 5,57m, anche lei in una serie molto consistente. Secondo posto per Caterina Da Mommio che nonostante inagibilità del suo campo di allenamento riesce a balzare a 5,48m. Nell’alto Fabio Ciabatti si ferma a quota 1,50m, mentre Miriam Nanuti arriva a 1,49m. Nel triplo ancora qualche problema per Camilla Alesi che si ferma a 11,07m, mentre nel salto con l’asta Matteo Albieri valica l’asticella a quota 2,40m.

Da Ancona arriva un altro record societario tutto al femminile. Valentina Bianchini dopo aver corso la batteria dei 60hs in 8″96, migliora il suo primato e il record di società tagliando il traguardo della finale in 8″79. Per lei primato personale anche nei 60m che chiude in 8″14. Negli 800m Elia Luzzi sigla il primato indoor e sfiora quello all’aperto chiudendo i 4 giri di pista al coperto in 2’04″68, mentre Andrea Vanchetti corre i 400m in 51″25. L’ultimo record societario arriva da Padova, dove Francesca Bianchi corre i 400m in 56″73, non lontana dal suo primato indoor sulla distanza. Esordio per la multiplista Sara Chiaratti che corre i 60hs in 9″03 in batteria e poi in 9″10 in finale, mentre nel salto in lungo atterra a 5,39m. A Modena primato personale e minimo per i Campionati italiani di categoria per Giacomo Giovinazzo che nei 60m corre la batteria in 7″18, e la finale in 7″27. Nella gara juniores Cosimo Paggini taglia il traguardo in 7″34, mentre Jacopo Torrini corre la batteria dei 60hs juniores in 9″07 e sigla il primato personale in finale in 8″98.

Nel cross vittoria sui 6km per Erica Sorrentino ad Agropoli, mentre ad Arcisate Francesco Alliegro è ottavo in 32’53. Nei lanci invernali prova sottotono nel disco a Salerno per Fabiola Caruso che si ferma a 45,77m, ma riesce a riscattarsi nel martello siglando lo stagionale a 53,20m. A Torino Luca Miglio fa lo stagionale nel disco arrivando poco oltre i 40 metri con un lancio da 40,16m, mentre nel peso arriva a 11,57m.

