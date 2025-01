Atletica. Fossatelli e Parisi in amaranto

Altri due innesti per la società amaranto sempre più intenzionata a svolgere un ruolo da protagonista nel panorama nazionale.

Arriva Elisa Fossatelli una ostacolista veloce che ha indossato la maglia amaranto come prestito giornaliero in occasione della finale scudetto a Modena. Specialista dei 100 ostacoli dove vanta un primato personale di 13”69 e di 8”53 nei 60 ostacoli indoor non disdegna anche la gara senza barriere dove riesce ad esprimersi in 12”02 nei 100m e 7”61 nei 60m. Ha collezionato un argento nei 60m, un argento nei 60 ostacoli e un bronzo nei 100hs ai campionati italiani nella categoria juniores con la maglia delle Fiamme Gialle Simoni ed è allenata da Veronica Borsi, ex atleta azzurra degli ostacoli e da poche settimane responsabile degli ostacoli della nazionale azzurra.

Danilo Parisi è un giovane sprinter classe ’05 proviene dall’ Atletica Isernia. Vanta un primato di 10″76 nei 100m ed è allenato da Andrea Amato. Nella scorsa stagione ha mostrato grande consistenze nei suoi risultati e ha conquistato la finale dei 100m ai Campionati italiani juniores, un innesto importante per un futuro roseo della velocità amaranto grazie all’arrivo di Monaci, Fragola con la presenza di Felicetti e di Giovinazzo con l’azzurro Pettorossi, un gruppo di velocità veramente importante.

